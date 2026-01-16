Nuevo parte médico de Bastián, el nene accidentado en Pinamar: tiene múltiples fracturas de cráneo

Los médicos afirmaron que se trata de múltiples fracturas de cráneo, por lo que debió ingresar de nuevo a la sala de operaciones para que le coloquen una válvula.

“Se realizó una tomografía de cráneo, cervical, tórax y abdomen hallándose múltiples fracturas de cráneo” Comentaron los médicos del hospital.

Ante el hallazgo de estas nuevas lesiones, las cuales no habían sido detectadas en Pinamar por la falta de equipamiento técnico, se hizo una reunión de evaluación en la que se acordó la colocación de una válvula de control de presión intracraneal.

Bastián, de 8 años, resultó gravemente herido tras un choque en una zona de médanos en Pinamar. Bastián, de 8 años, resultó gravemente herido tras un choque en una zona de médanos en Pinamar.

Dicha válvula, que fue insertada por el equipo de neurocirugía, sirve para monitorear presiones elevadas en el quirófano, sin complicaciones.

Respecto a la intervención quirúrgica que estaba prevista, la cual contempla el retiro del packing hepático y el posterior cierre del abdomen, se indicó que “se realizará de acuerdo a su evolución”.

Durante la jornada del jueves, tras varios días de expectativa, las autoridades del Hospital Municipal de Pinamar informaron que el niño, de 8 años, presentaba un cuadro estable, motivo por el cual autorizaron su derivación a la ciudad de Mar del Plata.

En ese marco, se desplegó un importante operativo en la zona y Bastián fue trasladado mediante un vuelo sanitario de alta complejidad.