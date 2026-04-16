Alerta por amenazas de tiroteos en varias escuelas del país

Se registraron intimidaciones en varias provincias y activaron protocolos preventivos ante la sospecha de un posible reto viral en redes sociales.
Una serie de amenazas de tiroteos en instituciones educativas generó alarma en distintas provincias del país, donde las autoridades activaron protocolos preventivos y reforzaron controles de seguridad. Los casos se registraron en Buenos Aires, Capital Federal, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén y Tierra del Fuego, lo que evidencia la amplitud del fenómeno en las últimas horas.
Según se informó, los mensajes intimidatorios presentaban características muy similares entre sí, lo que llevó a los investigadores a analizar si se trata de un reto viral difundido en redes sociales o si existe algún tipo de coordinación detrás de las amenazas. Esta coincidencia en los textos encendió aún más las alertas en las áreas de seguridad y educación.
Uno de los mensajes detectados decía: “Mañana 15/4 tiroteo, no vengan”, y apareció inicialmente en una pared en la provincia de Córdoba. Posteriormente, frases prácticamente idénticas fueron halladas en el barrio porteño de Caballito, en la ciudad de La Plata y también en Tucumán, lo que refuerza la hipótesis de una posible replicación sistemática.
Ante este escenario, crece la preocupación en la comunidad educativa, aunque desde las autoridades sostienen que no se descarta que se trate de una acción viralizada sin un plan concreto de ataque. De todos modos, se mantienen activos los operativos de prevención y vigilancia para evitar cualquier situación de riesgo y llevar tranquilidad a estudiantes y familias.
Entre las medidas adoptadas se encuentran la realización de reuniones con directivos, docentes y padres, además de la activación de protocolos de emergencia en los establecimientos afectados. También se reforzó la presencia policial en zonas escolares y se intensificaron los controles en los accesos.
En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo firmó un decreto para fortalecer las medidas de prevención, control y sanción frente a este tipo de amenazas, en un intento por disuadir conductas similares y garantizar la seguridad en las escuelas de la provincia.
Las autoridades remarcaron que el objetivo es evitar que se repitan hechos graves como el ocurrido en San Cristóbal, Santa Fe, donde un adolescente de 15 años asesinó a un compañero dentro de un colegio, un caso que sigue presente como antecedente de máxima preocupación.
Además, en el marco de la investigación, se detectó que algunos episodios podrían estar vinculados a jóvenes que participan en comunidades digitales como la True Crime Community, donde se analizan y comparten contenidos sobre tiroteos y masacres escolares, principalmente ocurridos en Estados Unidos.
El mensaje oficial es de máxima alerta y prevención, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen de las amenazas y establecer si existe algún tipo de organización detrás de estos hechos.
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