Alerta por amenazas de tiroteos en varias escuelas del país

Entre las medidas adoptadas se encuentran la realización de reuniones con directivos, docentes y padres, además de la activación de protocolos de emergencia en los establecimientos afectados. También se reforzó la presencia policial en zonas escolares y se intensificaron los controles en los accesos.

En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo firmó un decreto para fortalecer las medidas de prevención, control y sanción frente a este tipo de amenazas, en un intento por disuadir conductas similares y garantizar la seguridad en las escuelas de la provincia.

Las autoridades remarcaron que el objetivo es evitar que se repitan hechos graves como el ocurrido en San Cristóbal, Santa Fe, donde un adolescente de 15 años asesinó a un compañero dentro de un colegio, un caso que sigue presente como antecedente de máxima preocupación.

Además, en el marco de la investigación, se detectó que algunos episodios podrían estar vinculados a jóvenes que participan en comunidades digitales como la True Crime Community, donde se analizan y comparten contenidos sobre tiroteos y masacres escolares, principalmente ocurridos en Estados Unidos.

El mensaje oficial es de máxima alerta y prevención, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen de las amenazas y establecer si existe algún tipo de organización detrás de estos hechos.