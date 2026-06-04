Vacaciones de invierno 2026: cuándo empezará el receso en cada provincia

Las fechas fueron establecidas por las autoridades educativas y variarán según cada distrito. Mirá cuándo tendrán lugar en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia.
Con el inicio de junio y el cierre del primer semestre cada vez más cerca, muchas familias ya comenzaron a organizar viajes, escapadas y distintas actividades para las vacaciones de invierno 2026. Al igual que cada año, el receso escolar se presenta como uno de los momentos más esperados por estudiantes, docentes y trabajadores de la educación, dado que brinda una pausa en medio del calendario académico.
Las fechas del receso ya fueron establecidas por las autoridades educativas y forman parte del calendario oficial consensuado por el Consejo Federal de Educación. El cronograma variará según la provincia, por lo que no todas las jurisdicciones disfrutarán del descanso en las mismas semanas.
El primer grupo en iniciar las vacaciones estará integrado por Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. En estas provincias, el receso comenzará el lunes 6 de julio y se extenderá hasta el viernes 17, con regreso a las aulas previsto para el lunes 20.
Dos semanas más tarde será el turno de Catamarca, Formosa, Jujuy, Salta, Misiones y Chaco. En estos distritos, las vacaciones de invierno se desarrollarán entre el lunes 13 y el domingo 26 de julio.
Además, los estudiantes de estas provincias podrán disfrutar de un descanso más prolongado gracias a los feriados nacionales. El jueves 9 de julio se celebrará el Día de la Independencia, mientras que el viernes 10 fue declarado día no laborable con fines turísticos, lo que permitirá a muchas familias adelantar el inicio de su período de descanso.
Por último, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santiago del Estero tendrán su receso durante las últimas dos semanas de julio. En estos casos, las vacaciones comenzarán el lunes 20 y finalizarán el viernes 31, con regreso a clases programado para el lunes 3 de agosto.
Del 6 al 17 de julio:
Córdoba.
Entre Ríos.
Mendoza.
San Juan.
San Luis.
Santa Fe.
Del 13 al 26 de julio:
Catamarca.
Chaco.
Formosa.
Jujuy.
Misiones.
Salta.
Del 20 al 31 de julio:
Ciudad de Buenos Aires.
Provincia de Buenos Aires.
Santiago del Estero.