Vacaciones de invierno 2026: cuándo empezará el receso en cada provincia

Además, los estudiantes de estas provincias podrán disfrutar de un descanso más prolongado gracias a los feriados nacionales. El jueves 9 de julio se celebrará el Día de la Independencia, mientras que el viernes 10 fue declarado día no laborable con fines turísticos, lo que permitirá a muchas familias adelantar el inicio de su período de descanso.

Por último, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santiago del Estero tendrán su receso durante las últimas dos semanas de julio. En estos casos, las vacaciones comenzarán el lunes 20 y finalizarán el viernes 31, con regreso a clases programado para el lunes 3 de agosto.

Fechas de las vacaciones de invierno 2026, provincia por provincia

Del 6 al 17 de julio:

Córdoba.

Entre Ríos.

Mendoza.

San Juan.

San Luis.

Santa Fe.

Del 13 al 26 de julio:

Catamarca.

Chaco.

Formosa.

Jujuy.

Misiones.

Salta.

Del 20 al 31 de julio:

Ciudad de Buenos Aires.

Provincia de Buenos Aires.

Santiago del Estero.