Amenaza de bomba en la AMIA: descartaron la presencia de explosivos en el edificio

Ante la gravedad del asunto, el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA activó los protocolos de seguridad y revisó las sedes de las calles Pasteur 633 y Uriburu 650. Lo bueno es que la inspección, tanto interna como externa, no encontró nada raro y no hizo falta evacuar a la gente que estaba en los edificios. “Todas las actividades programadas continuaron desarrollándose con normalidad durante la inspección”, explicaron desde la mutual a través de un comunicado oficial.