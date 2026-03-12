Amenaza de bomba en la AMIA: descartaron la presencia de explosivos en el edificio

Tras recibir un mail intimidatorio firmado por la "Yihad Islámica", el escuadrón antiterrorista revisó las sedes de la AMIA. No hubo evacuados y las actividades siguieron con normalidad.
Una mañana de tensión se vivió este miércoles en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) tras recibir una amenaza de bomba por correo electrónico. El operativo, a cargo de la Policía Federal, terminó con resultado negativo, lo que permitió que la institución retomara sus tareas habituales.
Todo empezó durante la madrugada, cuando llegó un mail oficial a la entidad con el título “YIHAD ISLAMICA”. En el mensaje aseguraban haber plantado explosivos tanto en la mutual como en la Embajada de Israel, mencionando los trágicos atentados de 1994 y 1992. El correo, según confirmaron fuentes del caso, incluía amenazas directas donde afirmaban que matarían a "sionistas" y citaban partes del Corán para justificar su postura violenta.
Ante la gravedad del asunto, el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA activó los protocolos de seguridad y revisó las sedes de las calles Pasteur 633 y Uriburu 650. Lo bueno es que la inspección, tanto interna como externa, no encontró nada raro y no hizo falta evacuar a la gente que estaba en los edificios. “Todas las actividades programadas continuaron desarrollándose con normalidad durante la inspección”, explicaron desde la mutual a través de un comunicado oficial.
Mientras la policía busca rastrear la IP del remitente para identificar de dónde salió el mail, la causa cayó en manos del Juzgado Federal N°9, liderado por Sebastián Ramos. Aunque la Yihad Islámica Palestina es un grupo terrorista con apoyo iraní que busca destruir al Estado de Israel, los investigadores no creen que esto sea un ataque directo del grupo. Más bien, sospechan que “podría tratarse de un mensaje interno destinado al Gobierno” por su alineamiento y apoyo a los aliados en el conflicto actual contra Irán.
Vale recordar que este tipo de alertas pegan fuerte en la memoria del país. El ataque a la Embajada en 1992 dejó 22 muertos, mientras que el coche bomba en la AMIA en 1994 se llevó la vida de 85 personas, siendo el atentado más sangriento de la historia argentina. Por eso, aunque el resultado de hoy fue negativo, la seguridad en puntos sensibles se mantiene bajo un estricto refuerzo debido al contexto de guerra que se vive en Medio Oriente.