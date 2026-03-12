Denuncian otro viaje de lujo de Adorni y su esposa a Punta del Este

Embed Los vuelos de Adorni y su esposa ✈️



Tras als denuncias por la presencia de Bettina Angeletti -pareja de Adorni- en la comitiva oficial del gobierno en Nueva York, una serie de documentos de vuelo y declaraciones juradas revelados por elDiarioAR detallan la lujosa escapada del…

De acuerdo con una investigación realizada por El Diario Ar, el exvocero viajó con su esposa, Bettina Angeletti, y sus dos hijos a Punta del Este en un avión privado de la compañía Alphacentauri que salió del aeropuerto de San Fernando.

Según esta publicación, el ministro coordinador usó un Hondajet, matrícula LVHWA, que salió el jueves 12 de febrero a las 20.21 y aterrizó en Punta del Este 35 minutos después.

A su vez, figuraba en esa declaración jurada el periodista Marcelo Grandio, que es amigo personal de Adorni y tiene un programa en la TV Pública, además de un programa de streaming que asistió el expanelista varias veces.

Según el periodista que lo investigó, el viaje costó cerca de 10 mil dólares. Además, se indicó que Adorni solicitó hacer los trámites de ingreso al país en el Hangar de la empresa Aviaser en el que se estacionó la nave, para evitar el paso por las áreas comunes del aeropuerto. Ese tratamiento por parte del personal de Migraciones es una excepción que se otorga a funcionarios y personajes VIP que prefieren no ser vistos.

adorni grandio

Grandio, quien mantiene una relación cercana con el funcionario desde antes de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, conduce el programa “Giros en Línea Recta” en la TV Pública.

El propio Adorni fue entrevistado varias veces allí, al punto de afirmar que se sentía como “en el living de casa”. Este año, además, el periodista libertario sumó el ciclo “Gritalo Mundial”, emitido por el streaming del canal estatal, donde también participa su hijo.