Apuñalaron a un joven en La Plata, dos de los detenidos son menores de edad

detenidos-ataque-patota-lh Cuatro detenidos: dos mujeres de 19 y 20 años y dos chicos de 16.

Este hecho ocurrió en la madrugada del sábado, en la que cuatro personas atacaron al joven uruguayo y le produjeron heridas en la espalda, en la entrepierna y una más en una pierna, de carácter grave. El muchacho ingresó al hospital “desangrado, casi se muere”, como resultado de las heridas. La intervención quirúrgica en la pierna derecha permitió estabilizarlo, aunque los médicos decidieron mantenerlo intubado tras la operación.

La víctima fue trasladada de urgencia a la UPA de Los Hornos y luego derivada al Hospital San Juan de Dios debido a la gravedad de las lesiones.

Tras los testimonios que reunió la Policía, lograron identificar a los agresores, que huyeron de la escena en la intersección de las calles 142 y 57. Tras un operativo conjunto entre la comisaría Tercera y el Grupo Táctico Operativo (GTO), los agentes lograron capturar a dos jóvenes de 16 años y dos mujeres, de 19 y 20 años.

Este episodio de violencia ocurrió cerca de las 6 de la mañana del sábado, cuando el joven de nacionalidad uruguaya estaba tomando algo en la vía pública. De acuerdo con los relatos reunidos, el grupo detenido increpó al joven, se desató una discusión que desencadenó la golpiza y el ataque con arma blanca.

El hombre fue asistido por vecinos antes de que llegue la ambulancia que lo trasladó de urgencia al Hospital de Romero, donde permanece internado y bajo observación a la espera de una posible intervención quirúrgica.