Chocó un catamarán en el lago Nahuel Huapi y nueve turistas fueron derivados al hospital

El casco del catamarán sufrió una abolladura por encima de la línea de flotación de la nave, por lo que el impacto no provocó mayores complicaciones.

De todos modos, se puso en marcha el protocolo de emergencia. Cuando el catamarán arribó al puerto ya aguardaban dos ambulancias del hospital para asistir a los turistas. "Si bien varios de los trasladados, nueve en total, eran personas mayores, ninguna sufrió lesiones graves, sólo algunos golpes y contusiones. Por protocolo se decidió que fueran atendidos en el hospital", sostuvo el vocero de la empresa.

Y agregó: "Llegamos a tener una persona que no quería ir al hospital porque tenía un viaje de regreso a Buenos Aires, pero de todas maneras se la terminó enviando. Afortunadamente no hubo ninguna lesión y solo se trató de un hecho menor".

También señaló que la embarcación permanecerá fuera de servicio hasta que concluyan las pericias técnicas. "A partir de ahora la nave queda sujeta a lo que disponga Prefectura. Personal técnico proveniente de Buenos Aires realizará un control exhaustivo de los motores y, una vez finalizado, Prefectura determinará cuándo puede volver a navegar. Estimamos que la rehabilitación no demorará más de tres días", concluyó Suárez.

El comunicado de la empresa

Tras el incidente, la empresa MAX2000 S.A. a cargo del Catamarán Patagonia emitió un breve comunicado donde expresó "su más sincero agradecimiento al personal directivo, médico, de enfermería y de apoyo del Hospital “Dr. Oscar Arraiz”, cuya celeridad, profesionalismo y calidad humana resultaron determinantes para la pronta atención y recuperación de los pasajeros asistidos debido al acaecimiento que sufriera la embarcación Patagonia Argentina el día 3 de agosto de 2026, en ocasión de su regreso al muelle de Bahía Brava.

"Dicho reconocimiento se hace extensivo al personal de la Prefectura Naval Argentina por su apoyo e intervención en la activación de los protocolos correspondientes a este tipo de circunstancias", cerró.