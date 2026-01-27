ANSES oficializó el aumento de las Asignaciones familiares para febrero

La medida fue establecida a través de la Resolución 23/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del director ejecutivo del organismo, Fernando Omar Bearzi, donde se detallan los nuevos montos y los topes de ingresos para acceder a las prestaciones contempladas en la Ley 24.714.

El nuevo tope de ingresos

Uno de los puntos centrales de la normativa es la actualización del límite salarial para percibir el beneficio. Según el artículo 4°, si uno de los integrantes del grupo familiar registra ingresos superiores a $2.646.379, el grupo completo quedará excluido del cobro de las asignaciones, aun cuando la suma total de ingresos familiares no supere el tope máximo general

Además El Gobierno extendió la emergencia del gas hasta 2027

A quiénes alcanza el aumento

El incremento del 2,85% impactará sobre:

Trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como privado.

Monotributistas.

Jubilados y pensionados.

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) .

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

La actualización se enmarca en el Decreto 274/24, que modificó la fórmula de movilidad jubilatoria y de asignaciones, estableciendo ajustes mensuales basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, con un rezago de dos meses.

Asimismo, la resolución ratifica que la Ayuda Escolar Anual, que se abona de manera masiva en marzo, también se ajustará por movilidad, aunque su valor definitivo se actualizará una sola vez al año en esa fecha.