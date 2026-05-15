La causa por la mansión en Pilar será definida por los tribunales federales porteños

La Cámara de Casación Penal dispuso además que la investigación que involucra a Caludio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, sea resuelto con “celeridad”.
La Cámara Federal de Casación Penal anuló el envío al juzgado federal de Campana, la investigación por la mansión de Pilar, valuada en 17 millones de dólares y atribuida a presuntos testaferros de dirigentes de la AFA, por lo que la causa será definida por la Cámara Nacional en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires.
El caso quedará en mano de este Tribunal de Apelaciones intermedio, decidió por mayoría la sala I de Casación, al hacer lugar a un planteo de la fiscalía contra la decisión de la Cámara Federal de San Martín.
Esto ocurre luego que en enero de este año el expediente había pasado al juzgado federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay.
La causa sigue la denuncia ante la sospecha de que la sociedad Real Central de Luciano Pantano y su madre Ana Conte habría comprado la mansión escriturada en 1.8 millones de dólares como presuntos testaferros de autoridades de la AFA, como Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.
La defensa de Pantano y su madre busca que la causa permanezca en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, ambos figuran como titulares de la sociedad Real Central, propietaria de la quinta ubicada en Pilar.
En el predio también fueron encontrados 55 vehículos importados de alta gama, además de otros bienes de importante valor económico. La Justicia intenta establecer si los ingresos declarados por Pantano, monotributista, y Conte, jubilada, alcanzan para justificar ese patrimonio.
Según la hipótesis judicial, la compra de la propiedad y otros activos habría formado parte de una maniobra de lavado de dinero vinculada a dirigentes del fútbol argentino. Entre los nombres mencionados en la causa aparece el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. El expediente también incluye operaciones relacionadas con unidades funcionales en el barrio privado Ayres Plaza, caballos árabes y de carrera, además de decenas de autos de lujo hallados en un galpón de Villa Rosa.
En Campana, el juez González Charvay ordenó la semana pasada una serie de nuevas medidas de prueba para rastrear el origen del dinero con que se compró la propiedad en Villa Rosa.
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