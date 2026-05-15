La causa por la mansión en Pilar será definida por los tribunales federales porteños

La causa

La causa sigue la denuncia ante la sospecha de que la sociedad Real Central de Luciano Pantano y su madre Ana Conte habría comprado la mansión escriturada en 1.8 millones de dólares como presuntos testaferros de autoridades de la AFA, como Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

La defensa de Pantano y su madre busca que la causa permanezca en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, ambos figuran como titulares de la sociedad Real Central, propietaria de la quinta ubicada en Pilar.

En el predio también fueron encontrados 55 vehículos importados de alta gama, además de otros bienes de importante valor económico. La Justicia intenta establecer si los ingresos declarados por Pantano, monotributista, y Conte, jubilada, alcanzan para justificar ese patrimonio.

Según la hipótesis judicial, la compra de la propiedad y otros activos habría formado parte de una maniobra de lavado de dinero vinculada a dirigentes del fútbol argentino. Entre los nombres mencionados en la causa aparece el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. El expediente también incluye operaciones relacionadas con unidades funcionales en el barrio privado Ayres Plaza, caballos árabes y de carrera, además de decenas de autos de lujo hallados en un galpón de Villa Rosa.

En Campana, el juez González Charvay ordenó la semana pasada una serie de nuevas medidas de prueba para rastrear el origen del dinero con que se compró la propiedad en Villa Rosa.