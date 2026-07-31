Caña con ruda: por qué se toma el 1° de agosto y cuál es el origen de la tradición

La preparación comienza varias semanas antes del 1° de agosto. Para ello se colocan hojas de ruda macho previamente lavadas y secas dentro de una botella de caña o aguardiente de caña de azúcar. Luego se deja macerar en un lugar oscuro durante al menos 30 días, aunque muchas familias prefieren prepararla con varios meses de anticipación para potenciar sus propiedades.

El ritual indica que la bebida debe tomarse en ayunas durante la mañana del 1° de agosto. No existe una única forma de hacerlo: algunas personas beben tres tragos, otras siete sorbos, un trago largo o incluso un pequeño vaso. Lo importante es cumplir con la tradición y, en muchos casos, acompañarla con una oración, un agradecimiento o un deseo para el nuevo ciclo.

Según la creencia popular, quienes no puedan realizar el ritual ese día todavía tienen una oportunidad. La costumbre sostiene que quienes ya tomaron caña con ruda pueden convidar a otras personas hasta el 15 de agosto, para que también reciban sus beneficios de protección, salud y buena suerte.

Con el paso de los años, esta práctica trascendió sus orígenes y continúa vigente en distintos puntos del país como una de las tradiciones más representativas del invierno argentino, combinando creencias ancestrales, medicina natural y un profundo homenaje a la Pachamama.