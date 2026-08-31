Causa Maradona: continúan las declaraciones de los peritos de la Junta Médica

A su vez, resaltó que el proceso se encuentra en su etapa final, cuyo desarrollo es “normal” y “apego a las garantías procesales de todas las partes”.

Además de Cosachov, se encuentran imputados el neurocirujano y ex médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y la jefa de cuidados domiciliarios, Nancy Forlini.