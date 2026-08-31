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Causa Maradona: continúan las declaraciones de los peritos de la Junta Médica

Citaron al psiquiatra José Luis Covelli y al clínico Ramiro Larrea. El defensor de Agustina Cosachov calificó de “importante” el testimonio del primero.

Otros dos peritos de la Junta Médica Interdisciplinaria, que evaluó la muerte de Diego Armando Maradona, declararán este martes en el juicio por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del célebre futbolista. La audiencia comenzará a las 10:00 en los Tribunales de San Isidro, situados en la calle Ituzaingó 340, donde el juicio terminaría en octubre.

Fuentes del caso confirmaron que la Fiscalía citó al psiquiatra José Luis Covelli, especialista en Medicina Legal y docente de esa carrera en la Universidad de Buenos Aires (UBA); y al clínico Ramiro Larrea, jefe del Servicio de Clínica del Hospital Central de San Isidro Doctor Ángel Melchor Posse.

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En este sentido, Vadim Mischanchuk, el defensor de Agustina Cosachov, consignó que el testimonio de Covelli es "importante" porque "los expertos" en la Junta Médica llevada a cabo en 2021 —al igual que el toxicólogo Carlos Damín en el debate oral y público— "dan cuenta de que la medicación que la profesional le indicó era la correcta y en las dosis adecuadas para el cuadro" del paciente.

Agustina Cosachov negó haber mantenido relaciones sexuales con Maradona pese a un chat que se filtró.

Agustina Cosachov negó haber mantenido relaciones sexuales con Maradona pese a un chat que se filtró.

“Esto además fue avalado por las historias clínicas ya que los mismos fármacos le fueron administrados tanto en la clínica Ipensa como Olivos”, expresó Mischanchuk.

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A su vez, resaltó que el proceso se encuentra en su etapa final, cuyo desarrollo es “normal” y “apego a las garantías procesales de todas las partes”.

Además de Cosachov, se encuentran imputados el neurocirujano y ex médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y la jefa de cuidados domiciliarios, Nancy Forlini.

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