El Colegio Público de la Abogacía convoca a la Jornada sobre los Derechos de Niños y Adolescentes Víctimas de Delitos en el Proceso Penal

. Abordaje en la Justicia Criminal y Correccional: NNyA Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual:Análisis de caso práctico: la intervención del abogado/a del niño en delitos contra la integridad sexual. - La escucha responsable de NNyA: técnica y alcance. - Abordaje para evitar la revictimización durante la producción de prueba: el rol de los profesionales de la salud mental - El testimonio de NNyA. Instancias de producción y decodificación. - La labor del abogado del niño frente a la vulnerabilidad y el trauma en la etapa de debate. El derecho del NNyA a no declarar nuevamente en etapa de debate. - El derecho del NNyA al recurso. El recurso de casación.

Expositora: Dra. Laura Selene Chaves Luna

Moderador: Dr. José Console

15:45 a 16:00 hs.: Break

16:00 a 17:15 hs.: PANEL II:

- Abordaje en la Justicia Federal: NNyA Víctimas del delito de trata de personas: Análisis de caso práctico: complejidades de la persecución penal federal. Análisis de riesgo para el NNyA y su derecho a ser protegido durante el proceso - Estrategias de litigio y protección del NNyA víctima sin cuidados parentales en contextos de captación y explotación sexual. El resguardo del NNyA víctima. Políticas Públicas del Sistema de Protección Integral de Derechos de NNyA. El rol del Juez Penal y el Juez Civil con competencia en asuntos de Familia. Programa de Protección a Testigos e Imputados. Denuncia por medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - El ejercicio del rol del abogado/a del NNyA querellantes durante la etapa de instrucción. La Prueba. El deber de colaboración del NNyA con la investigación. La revictimización. El derecho al recurso. Audiencias: informe oral o por escrito? - Labor del abogado/a del niño durante el debate. El examen y contraexamen del NNyA víctima en el debate. Modalidad de la declaración en debate - Actuación profesional del abogado/a del niño durante la etapa de ejecución.

Expositora: Dr. Laura Selene Chaves Luna

- El Derecho a la Protección del Proyecto de Vida de NNyA:La visión del proceso penal más allá de la condena: la restauración del proyecto de vida. Políticas públicas para la infancia. Articulaciones con organismos del sistema de protección de derechos de NNyA. El/la abogado/a como facilitador de la reparación integral del daño.

Expositora: Dr. Laura Selene Chaves Luna

Moderador: Dr. José Console

17:15 a 17:30 hs.: Cierre y espacio para preguntas

COORDINACION DE INSTITUTOS Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS . PROGRAMA DE DERECHOS Y GARANTIAS DE LAS VICTIMAS DE DELITOS

Inscripciones: [email protected]