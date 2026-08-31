El Colegio Público de la Abogacía convoca a la Jornada sobre los Derechos de Niños y Adolescentes Víctimas de Delitos en el Proceso Penal

La Jornada se desarrollará de modo presencial, el Jueves 03 de septiembre de 14:00 a 17:30 hs. La expositora será la Dra. Laura Selene Chaves Luna y el Dr. José Console será el moderador.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal informó que, en el marco de la actualizaciòn académica de la entidad, el próximo jueves 3 de septiembre se desarrollará la Jornada ·Abogando por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Delitos en el Proceso Penal.
La actividad se cumplirá en el horario de 14,00 a 17.30, en el Salón Auditorio del Colegio, sito en Corrientes 1441, piso 1°, bajo la modalidad presencial. La Dra. Laura Selene Chaves Luna será la oradora y el Dr. José Console, el moderador.
- El Rol del Abogado del Niño en el Proceso Penal en el Sistema de Protección Integral de Derechos de NNyA (Ley 26.061):Marco normativo y función del abogado/a del niño como garante de derechos de NNyA víctimas y testigos en el proceso penal. Designación.
Expositora: Dra. Laura Selene Chaves Luna
. Abordaje en la Justicia Criminal y Correccional: NNyA Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual:Análisis de caso práctico: la intervención del abogado/a del niño en delitos contra la integridad sexual. - La escucha responsable de NNyA: técnica y alcance. - Abordaje para evitar la revictimización durante la producción de prueba: el rol de los profesionales de la salud mental - El testimonio de NNyA. Instancias de producción y decodificación. - La labor del abogado del niño frente a la vulnerabilidad y el trauma en la etapa de debate. El derecho del NNyA a no declarar nuevamente en etapa de debate. - El derecho del NNyA al recurso. El recurso de casación.
Expositora: Dra. Laura Selene Chaves Luna
Moderador: Dr. José Console
16:00 a 17:15 hs.: PANEL II:
- Abordaje en la Justicia Federal: NNyA Víctimas del delito de trata de personas: Análisis de caso práctico: complejidades de la persecución penal federal. Análisis de riesgo para el NNyA y su derecho a ser protegido durante el proceso - Estrategias de litigio y protección del NNyA víctima sin cuidados parentales en contextos de captación y explotación sexual. El resguardo del NNyA víctima. Políticas Públicas del Sistema de Protección Integral de Derechos de NNyA. El rol del Juez Penal y el Juez Civil con competencia en asuntos de Familia. Programa de Protección a Testigos e Imputados. Denuncia por medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - El ejercicio del rol del abogado/a del NNyA querellantes durante la etapa de instrucción. La Prueba. El deber de colaboración del NNyA con la investigación. La revictimización. El derecho al recurso. Audiencias: informe oral o por escrito? - Labor del abogado/a del niño durante el debate. El examen y contraexamen del NNyA víctima en el debate. Modalidad de la declaración en debate - Actuación profesional del abogado/a del niño durante la etapa de ejecución.
Expositora: Dr. Laura Selene Chaves Luna
- El Derecho a la Protección del Proyecto de Vida de NNyA:La visión del proceso penal más allá de la condena: la restauración del proyecto de vida. Políticas públicas para la infancia. Articulaciones con organismos del sistema de protección de derechos de NNyA. El/la abogado/a como facilitador de la reparación integral del daño.
Expositora: Dr. Laura Selene Chaves Luna
Moderador: Dr. José Console
COORDINACION DE INSTITUTOS Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS . PROGRAMA DE DERECHOS Y GARANTIAS DE LAS VICTIMAS DE DELITOS
Inscripciones: [email protected]
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