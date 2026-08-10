Causa Maradona: declaran los peritos que participaron de la Junta Médica

El primero de los especialistas en prestar testimonio será el forense Carlos Cassinelli, uno de los médicos que llevó a cabo la autopsia del exfutbolista.
Una etapa clave comenzará a partir de este martes en el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, ya que declararán los peritos que participaron de la Junta Médica Interdisciplinaria realizada en 2021.
Fuentes del caso confirmaron que el primero de los especialistas en brindar testimonio será el forense Carlos Cassinelli, uno de los médicos que llevó a cabo la autopsia del astro argentino en la morgue de San Fernando.
Cassinelli ya prestó testimonio en este debate oral y público y en el anterior -anulado por el documental de la exjueza Julieta Makintach- respecto a los detalles de la necropsia, cuyo resultado fue un edema agudo de pulmón por una insuficiencia cardíaca crónica y una miocardiopatía dilatada.
Conforme a las conclusiones de la junta médica, el paciente agonizó durante "12 horas" desde las 00:30 del 25 de noviembre de 2020 y no habría sido controlado por los enfermeros, uno de los puntos más cuestionados por las defensas.
Otro de los ítems más importantes del análisis sostiene que el célebre futbolista, "al menos desde la internación en la Clínica Ipensa, no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales, ni en condiciones de tomar decisiones sobre su salud".
Además, los especialistas consignaron que el equipo médico fue "inadecuado, deficiente y temerario", mientras que agregan: "Se puede inferir de la documental que fuera analizada por esta Junta Médica Interdisciplinaria, que el equipo médico tratante se representó cabal y acabadamente la posibilidad del resultado fatal respecto del paciente, siendo absolutamente indiferentes a esa cuestión, no modificando sus conductas y plan médico/asistencial trazado manteniendo las omisiones perjudiciales procedentemente apuntadas, abandonando "a su suerte" el estado de salud del paciente".
El caso se encuentra caratulado como homicidio simple con dolo eventual, un delito cuya pena en expectativa va de ocho a 25 años de prisión, según el Código Penal.
El juicio ingresa en su etapa más importante debido a que las querellas, los fiscales y las defensas expondrán sus puntos de vista sobre el fallecimiento del jugador y el rol de los siete acusados.
El neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; y el médico Pedro Di Spagna ya comparecieron ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón en los Tribunales de San Isidro.
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