Filas interminables para cargar GNC: por qué falta gas y cuándo terminarán las restricciones

En La Plata, además, las limitaciones ya habían afectado en las últimas semanas a estaciones que contaban incluso con contratos firmes. Los recortes llegaron a ubicarse entre el 30% y el 50%, de acuerdo con información difundida a fines de julio.

La calefacción en los hogares afecta el abastecimiento de GNC en las estaciones de servicio.

Quiénes sufren más las demoras

La falta de disponibilidad genera un efecto inmediato en los puntos que todavía pueden despachar combustible. Los vehículos se concentran en las estaciones habilitadas y las esperas se extienden, al tiempo que algunos conductores recorren distintos lugares en busca de suministro.

Entre los principales perjudicados aparecen taxistas, remiseros y trabajadores que dependen del auto para desarrollar su actividad. Para ellos, contar con combustible resulta clave tanto para trabajar como para sostener los costos diarios. La peor noticia es que el escenario podría mantenerse en los próximos días.

La situación no es una novedad. Desde junio, varias localidades bonaerenses vienen atravesando episodios similares, vinculados con el incremento estacional de la demanda de gas durante los períodos de mayor frío. Con el invierno todavía en curso, el sistema gasífero vuelve a enfrentar un escenario de alta exigencia: mientras continúe elevado el consumo domiciliario, las estaciones de GNC seguirán expuestas a posibles recortes, sin una fecha precisa para recuperar por completo el servicio.