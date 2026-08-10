Miles de camiones varados en la Patagonia por el cierre de los pasos a Chile

El temporal mantiene cerrados más de 15 cruces fronterizos y genera demoras en las rutas cordilleranas. Los transportistas esperan novedades sobre cuándo podrán continuar los viajes.
Miles de camiones permanecen varados en distintos puntos de la Patagonia, debido al fuerte temporal de nieve que afecta la zona de la cordillera de los Andes. El cierre de más de 15 pasos fronterizos con Chile provocó una acumulación de vehículos, sobre todo en Pino Hachado, donde más de 1.500 camiones esperan la reapertura de la ruta.
Las provincias más afectadas por esta situación son Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. Ante las condiciones climáticas y el congelamiento de algunos caminos, las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia y recomiendan consultar el estado de las rutas antes de emprender viajes.
En el paso de Pino Hachado, el Escuadrón 31 “Las Lajas” de Gendarmería Nacional activó el protocolo de emergencia de alta montaña para organizar la permanencia de los transportistas y coordinar la asistencia.
La cantidad de vehículos generó un importante cuello de botella. Luis Hermosilla, uno de los camioneros que permanecen demorados en Neuquén, explicó que la concentración se produjo porque otros pasos permanecen cerrados.
La incertidumbre es uno de los principales problemas para quienes quedaron detenidos. Los transportistas reciben indicaciones de la Policía y Gendarmería sobre cuándo pueden avanzar, pero no existe una fecha confirmada para la reapertura de todos los cruces.
En medio de la demora, los transportistas deben afrontar gastos de combustible y mantenimiento. En algunos casos, las cargas requieren refrigeración permanente. Debido a que transporta carne y debe mantener encendido el equipo para conservar la cadena de frío.
Mientras continúan las tareas para despejar las rutas, Gendarmería brinda alimentos y agua mediante cocinas de campaña. También hubo vecinos que acercaron comida y bebidas a los camioneros.
Entre los pasos afectados figuran Jama, Socompa, San Francisco, Pircas Negras, Pascua Lama, Cristo Redentor y Pehuenche. Las autoridades mantienen los operativos de control hasta que las condiciones permitan reanudar la circulación con seguridad.
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