Miles de camiones varados en la Patagonia por el cierre de los pasos a Chile

Los camioneros esperan la reapertura de las rutas para continuar con sus viajes.

Los camioneros esperan sin una fecha definida

La incertidumbre es uno de los principales problemas para quienes quedaron detenidos. Los transportistas reciben indicaciones de la Policía y Gendarmería sobre cuándo pueden avanzar, pero no existe una fecha confirmada para la reapertura de todos los cruces.

En medio de la demora, los transportistas deben afrontar gastos de combustible y mantenimiento. En algunos casos, las cargas requieren refrigeración permanente. Debido a que transporta carne y debe mantener encendido el equipo para conservar la cadena de frío.

Mientras continúan las tareas para despejar las rutas, Gendarmería brinda alimentos y agua mediante cocinas de campaña. También hubo vecinos que acercaron comida y bebidas a los camioneros.

Entre los pasos afectados figuran Jama, Socompa, San Francisco, Pircas Negras, Pascua Lama, Cristo Redentor y Pehuenche. Las autoridades mantienen los operativos de control hasta que las condiciones permitan reanudar la circulación con seguridad.