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Causa Maradona: Leopoldo Luque declarará por novena vez en el juicio

El neurocirujano y ex médico de cabecera de Diego Armando Maradona prestaría testimonio en la vigesimoprimera audiencia del segundo debate oral y público.

El neurocirujano y ex médico de cabecera de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, declarará este martes por novena vez en el juicio por la muerte del ex futbolista y entrenador de la Selección Argentina.

Fuentes del caso informaron que el acusado prestaría testimonio al principio de la vigesimoprimera audiencia del segundo debate oral y público, con el objetivo de contextualizar diversos audios expuestos durante las últimas jornadas.

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También declaran dos testigos

Además, los fiscales adjuntos de San Isidro, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, citaron a otros testigos: se trata de Juan Carlos Soto y Zoppi, dos vigilantes que se encontraban en la garita de la entrada del country San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, donde el célebre futbolista cumplía la internación domiciliaria.

El tribunal no hizo lugar a la presentación de la defensa de Luque y confirmó la continuidad del cronograma judicial.
El tribunal no hizo lugar a la presentación de la defensa de Luque y confirmó la continuidad del cronograma judicial.
El tribunal no hizo lugar a la presentación de la defensa de Luque y confirmó la continuidad del cronograma judicial.

El tercero será Maximiliano Trimarchi, un ex asistente y allegado al abogado Matías Morla, quien concurrió el 25 de noviembre de 2020 (día del fallecimiento) al barrio privado de Benavídez.

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Los otros seis sindicados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Maradona son la psiquiatra Agustina Cosachov; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador del equipo de enfermería, Mariano Perroni; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.

En tanto, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un juicio por jurados populares, proceso que continúa demorado por un planteo de recusación contra la jueza María Coelho.

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