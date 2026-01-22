Renunció Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera

Desde la cartera oficial destacaron que durante su gestión -que comenzó el 8 de abril del 2025-, Starc trabajó para fortalecer los mecanismos de control financiero y adecuar los procedimientos locales a estándares internacionales. También señalaron que seguirá colaborando con el Gobierno Nacional en otras responsabilidades vinculadas a la gestión pública.

720 (5) El comunicado oficial.

La UIF cumple un rol central en el análisis de operaciones sospechosas y en el aporte de información clave a la Justicia. Por ese motivo, el cambio de conducción ocurre en un contexto de especial atención sobre el organismo y sus investigaciones en curso.

Entre las actuaciones recientes, Starc participó de encuentros con autoridades de Estados Unidos en Washington, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero en la AFA. Las reuniones apuntaron al intercambio de información financiera relevante para la causa.

El organismo también tuvo intervención en procesos judiciales de alto perfil, como el juicio de los cuadernos de las coimas, donde actúa como querellante y busca el decomiso de bienes provenientes de hechos ilícitos.

28-07-2017-Ernesto-Gaspari-y-Samanta-Casareto-USHMM-firman-convenio-para-entrega-de-los-documentos-2 El organismo quedará a cargo del licenciado Ernesto Gaspari.

Nuevo responsable

El nuevo titular, Ernesto Gaspari, cuenta con experiencia en gestión pública y privada. Se desempeñó como Secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros cargos.

Desde el Gobierno indicaron que, bajo su conducción, la UIF continuará fortaleciendo los controles, optimizando el uso de la información financiera y profundizando la cooperación con organismos nacionales e internacionales, con el foco puesto en la prevención y recuperación de activos.