Murió Leonardo Cohen Arazi, uno de los condenados por los abusos sexuales en Independiente

"Leo nos quería conocer, ahí aceptamos. Un día que no teníamos plata para salir fuimos a su casa a comer. Hacíamos la previa ahí y después íbamos al boliche. Él nos invitaba a ir a su pieza, primero nos daba vergüenza entrar. Tomamos un trago, entonados, tomamos coraje y entramos, separados. La situación me provocaba asco y nos pagaba entre 1.000 y 1500 pesos", declaró una de sus víctimas.

Junto con Cohen Arazi, acordaron diez años de prisión en juicios abreviados los representantes Alberto Ponte y Alejandro Dal Cin, el organizador de torneos Juan Manuel Díaz Vallone y Silvio Fleytas. En cambio, Martín Bustos fue el único en enfrentar un juicio oral, en el que recibió una condena a 12 años de cárcel.