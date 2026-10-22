Murió Leonardo Cohen Arazi, uno de los condenados por los abusos sexuales en Independiente

El exrelacionista público cumplía una pena de diez años de cárcel bajo la modalidad de prisión domiciliaria. En marzo pasado había acordado la condena en un juicio abreviado.
El exrelacionista público Leonardo Cohen Arazi murió este jueves a los 55 años en su departamento del barrio de Palermo, donde cumplía una pena de diez años de cárcel bajo la modalidad de prisión domiciliaria, tras haber sido condenado por la causa de abusos sexuales en Independiente.
Cohen Arazi, que tenía permiso de salidas laborales para atender un maxikiosco, había acordado su pena en marzo a través de un juicio abreviado. De todos modos, su sentencia aún no se encontraba firme. El exrepresentante de Ricardo Fort fue imputado por siete hechos de abuso y corrupción de menores.
El caso estalló en 2018, cuando los directivos de Independiente formalizaron una denuncia al detectar que un grupo de juveniles alojados en la pensión del club estaban siendo cooptados y sometidos a abusos sexuales por parte de una red de pedofilia. Meses antes, la fallecida conductora y modelo Natacha Jaitt había denunciado en el programa de Mirtha Legrand que esa red operaba en el ámbito del fútbol y los medios de comunicación.
Según el testimonio de los chicos, muchos de los cuales fueron tentados con ofertas sexuales a cambio de dinero, botines, ropa y otros objetos de valor, por el caso hasta intervenía el exárbitro Martín Bustos. Finalmente, hubo 15 casos de abuso comprobados.
"Leo nos quería conocer, ahí aceptamos. Un día que no teníamos plata para salir fuimos a su casa a comer. Hacíamos la previa ahí y después íbamos al boliche. Él nos invitaba a ir a su pieza, primero nos daba vergüenza entrar. Tomamos un trago, entonados, tomamos coraje y entramos, separados. La situación me provocaba asco y nos pagaba entre 1.000 y 1500 pesos", declaró una de sus víctimas.
Junto con Cohen Arazi, acordaron diez años de prisión en juicios abreviados los representantes Alberto Ponte y Alejandro Dal Cin, el organizador de torneos Juan Manuel Díaz Vallone y Silvio Fleytas. En cambio, Martín Bustos fue el único en enfrentar un juicio oral, en el que recibió una condena a 12 años de cárcel.
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