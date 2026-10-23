Murió Manuel Moisés Álvez, el hombre más longevo de la Argentina

La historia de Manuel Moisés Álvez, una vida de 118 años

Aunque no contaba con una certificación oficial que lo acreditara como el hombre más longevo del país, su edad y su extensa historia lo convirtieron en una persona reconocida por la comunidad de Misiones.

Durante sus últimos años, Álvez residió en el paraje Las Tunas, acompañado por familiares que se ocupaban de sus cuidados. A lo largo de su vida estuvo vinculado al trabajo rural: realizó labores en el campo y participó en la apertura de caminos de la región.

Liliana Rodríguez, su sobrina nieta y una de las personas que lo asistían, lo recordaba como un hombre sereno y con buen estado de salud. Según contó, disfrutaba de comer carne, llevaba una vida sencilla y procuraba mantener hábitos saludables, entre ellos tomar abundante agua.

Su rutina transcurría junto a sus seres queridos y también incluía la música. Más de diez años atrás había aprendido a tocar la armónica, una actividad que continuó disfrutando durante su vejez.

Obtuvo su primer DNI a los 114 años

Uno de los episodios más llamativos de su historia fue la obtención de su primer Documento Nacional de Identidad cuando ya tenía 114 años.

Pese a haber superado el siglo de vida, Álvez no contaba con DNI, una situación que le dificultaba realizar trámites y acceder a determinadas prestaciones estatales.

La situación se resolvió a través de una inscripción de nacimiento fuera de término, con la intervención del Registro Provincial de las Personas de Misiones y su programa Indocumentado Cero. Gracias a esa gestión, pudo contar con su documento por primera vez.

A partir de entonces, quedó en condiciones de iniciar trámites para acceder a beneficios previsionales y cobertura social. Sus familiares explicaron que parte de la documentación que conservaba se había perdido años antes, cuando un incendio afectó la casilla en la que vivía.

En 2022, con motivo de su cumpleaños número 115, integrantes de la Policía de Misiones visitaron su casa y compartieron la celebración con él y su familia. Los efectivos llegaron con una torta y un regalo para homenajearlo.