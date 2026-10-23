Murió Manuel Moisés Álvez, el hombre más longevo de la Argentina

Nacido el 26 de octubre de 1907, falleció en San Vicente, provincia de Misiones, a cuatro días de cumplir 119 años. Trabajó en el campo, aprendió a tocar la armónica y obtuvo su primer DNI cuando tenía 114 años.
Manuel Moisés Álvez, considerado el hombre más longevo de la Argentina, falleció el jueves en la ciudad de San Vicente, Misiones, a los 118 años. Había nacido el 26 de octubre de 1907 y murió apenas cuatro días antes de cumplir un nuevo año de vida.
La noticia se conoció después del mediodía del jueves, cuando la Policía recibió un aviso sobre un fallecimiento en una vivienda ubicada a la altura del kilómetro 34 de la ruta provincial 13, en el paraje Las Tunas, donde Álvez vivía junto a sus familiares.
Personal de la Comisaría Segunda se trasladó hasta el lugar para comprobar lo sucedido y convocó a un médico policial, quien examinó el cuerpo y confirmó la muerte.
De acuerdo con el medio local El Territorio, el profesional determinó que el deceso se produjo por causas naturales, como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio no traumático. Además, estimó que habían transcurrido entre tres y seis horas desde el fallecimiento hasta la llegada de los efectivos. Por las circunstancias constatadas, consideró que no era necesario realizar una autopsia.
Aunque no contaba con una certificación oficial que lo acreditara como el hombre más longevo del país, su edad y su extensa historia lo convirtieron en una persona reconocida por la comunidad de Misiones.
Durante sus últimos años, Álvez residió en el paraje Las Tunas, acompañado por familiares que se ocupaban de sus cuidados. A lo largo de su vida estuvo vinculado al trabajo rural: realizó labores en el campo y participó en la apertura de caminos de la región.
Liliana Rodríguez, su sobrina nieta y una de las personas que lo asistían, lo recordaba como un hombre sereno y con buen estado de salud. Según contó, disfrutaba de comer carne, llevaba una vida sencilla y procuraba mantener hábitos saludables, entre ellos tomar abundante agua.
Su rutina transcurría junto a sus seres queridos y también incluía la música. Más de diez años atrás había aprendido a tocar la armónica, una actividad que continuó disfrutando durante su vejez.
Uno de los episodios más llamativos de su historia fue la obtención de su primer Documento Nacional de Identidad cuando ya tenía 114 años.
Pese a haber superado el siglo de vida, Álvez no contaba con DNI, una situación que le dificultaba realizar trámites y acceder a determinadas prestaciones estatales.
La situación se resolvió a través de una inscripción de nacimiento fuera de término, con la intervención del Registro Provincial de las Personas de Misiones y su programa Indocumentado Cero. Gracias a esa gestión, pudo contar con su documento por primera vez.
A partir de entonces, quedó en condiciones de iniciar trámites para acceder a beneficios previsionales y cobertura social. Sus familiares explicaron que parte de la documentación que conservaba se había perdido años antes, cuando un incendio afectó la casilla en la que vivía.
En 2022, con motivo de su cumpleaños número 115, integrantes de la Policía de Misiones visitaron su casa y compartieron la celebración con él y su familia. Los efectivos llegaron con una torta y un regalo para homenajearlo.