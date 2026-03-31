Crecen los casos de chicos con desborde y furia emocional

Al mismo tiempo, advirtió que, aunque los hechos extremos son excepcionales, existe una creciente cantidad de episodios de desborde emocional entre adolescentes que requieren una respuesta urgente. "Hay una pandemia de salud mental que afecta especialmente a los jóvenes y que el sistema educativo por sí solo no alcanza a contener. Los equipos de orientación escolar están desbordados y tienen demoras para intervenir", señaló. En este marco, reclamó la elaboración de protocolos específicos para actuar ante estas situaciones.

Por su parte, Héctor Albornoz, psicólogo legista (MN 2736), explicó que la reacción frente a la frustración -especialmente cuando proviene del rechazo del grupo de pertenencia- varía según múltiples factores, entre ellos el nivel de contención familiar. En diálogo con Luis Novaresio, describió la dinámica del bullying: "Si un chico se siente rechazado o no logra integrarse, puede experimentar una impotencia que se traduce en agresividad. La violencia termina funcionando como una válvula de escape cuando esa frustración no se canaliza adecuadamente". "Esos chicos crecen sintiéndose ‘cosa’ y terminan cosificando a los demás, en una etapa crucial como la adolescencia, donde se construye la personalidad", agregó.