Cuántos feriados habrá en junio de 2026 y cuáles serán las fechas

La diferencia entre ambos feriados radica en su clasificación legal. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 27.399, los feriados trasladables que coinciden con martes o miércoles se adelantan al lunes anterior, mientras que aquellos que caen en jueves o viernes se trasladan al lunes siguiente.

Asimismo, el Decreto 614/2025 complementa esta normativa para los casos en que la fecha original coincida con un sábado o domingo.

Qué se conmemora el 17 y el 20 de junio

El 17 de junio es la fecha en que se recuerda el fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes en 1821. En su honor se declaró el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana por el Congreso de la Nación mediante la Ley 25.172 de 1999. En 2016, se incorporó esa conmemoración al calendario de feriados nacionales.

El 20 de junio es feriado inamovible en Argentina: se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, quien murió ese día en 1820 en Buenos Aires. A diferencia del feriado de Güemes, este no admite traslado bajo ninguna circunstancia, más allá del día de la semana en que caiga.