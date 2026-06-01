Cuántos feriados habrá en junio de 2026 y cuáles serán las fechas

El sexto mes del año llega con dos feriados. Uno de ellos permitirá disfrutar de un feriado largo y el otro será inamovible. Todos los detalles a tener en cuenta.
Junio llega con un calendario marcado por fechas patrias de gran relevancia y la posibilidad de disfrutar de un fin de semana largo. La legislación vigente permite trasladar determinados feriados nacionales, una medida que busca favorecer el turismo interno y generar períodos extendidos de descanso.
Durante este mes se conmemoran dos figuras fundamentales de la historia argentina. Por un lado, el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Y por el otro, el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, ambos protagonistas clave en el proceso de independencia nacional.
En junio habrá dos feriados nacionales, aunque sólo uno de ellos dará lugar a un fin de semana largo. El feriado correspondiente a Güemes, de carácter trasladable al lunes 15 de junio, se suma al sábado y domingo previos, conformando tres días consecutivos sin actividad laboral para gran parte de la población.
Distinto es el caso del feriado del 20 de junio, que cae en sábado. Al tratarse de un feriado inamovible que coincide con un día que ya es no laborable para la mayoría de los trabajadores, no produce un fin de semana extendido adicional.
La diferencia entre ambos feriados radica en su clasificación legal. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 27.399, los feriados trasladables que coinciden con martes o miércoles se adelantan al lunes anterior, mientras que aquellos que caen en jueves o viernes se trasladan al lunes siguiente.
Asimismo, el Decreto 614/2025 complementa esta normativa para los casos en que la fecha original coincida con un sábado o domingo.
El 17 de junio es la fecha en que se recuerda el fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes en 1821. En su honor se declaró el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana por el Congreso de la Nación mediante la Ley 25.172 de 1999. En 2016, se incorporó esa conmemoración al calendario de feriados nacionales.
El 20 de junio es feriado inamovible en Argentina: se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, quien murió ese día en 1820 en Buenos Aires. A diferencia del feriado de Güemes, este no admite traslado bajo ninguna circunstancia, más allá del día de la semana en que caiga.
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