Juicio por la muerte de Maradona: declaran un médico clave y empleados de una prepaga

La audiencia analizará la cirugía del exfutbolista y las condiciones de la atención que recibió antes de fallecer.
El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes con una audiencia centrada en dos aspectos clave de la causa: la operación por el hematoma subdural a la que fue sometido semanas antes de su muerte y el esquema de atención domiciliaria que recibió durante sus últimos días. Está prevista la declaración del médico Rodolfo Benvenuti, que participó de las evaluaciones previas a la intervención, y de dos empleados administrativos de la empresa Swiss Medical vinculados a la coordinación de los cuidados médicos posteriores.
La expectativa está puesta especialmente en los testimonios de Germán Dornelli y Enrique Barrios, que gestionaban los pedidos realizados por el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov ante Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical y una de las imputadas en el proceso. Sus declaraciones podrían aportar detalles sobre las prestaciones efectivamente brindadas durante las dos semanas en las que Maradona permaneció en una vivienda del barrio privado San Andrés, en Tigre.
La atención médica recibida entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020 es uno de los principales ejes del debate judicial. En la última audiencia, la psiquiatra Cosachov sostuvo que algunos requerimientos que había solicitado para el tratamiento domiciliario no fueron cumplidos. A su vez, la gerente de Riesgo y Calidad Médica de Swiss Medical, Mariana Flichman, afirmó que la empresa nunca asumió una internación domiciliaria en los términos previstos por la legislación sanitaria, sino únicamente un esquema de cuidados domiciliarios con enfermeros y acompañantes terapéuticos.
También declarará Benvenuti, un médico cercano al abogado Víctor Stinfale que integró el equipo que intervino a Maradona en la Clínica Olivos. Su testimonio es considerado relevante porque participó de las reuniones previas a la operación y de los encuentros en los que se definió el traslado del exfutbolista a una vivienda particular para continuar su recuperación. En el juicio anterior, que fue anulado en 2025, había señalado que Leopoldo Luque “no estaba a la altura” para realizar la cirugía y reveló que finalmente la intervención fue encabezada por un equipo liderado por el neurocirujano Pablo Rubino.
En el proceso son juzgados Luque, Cosachov, Forlini, el médico clínico Pedro Di Spagna, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual. La enfermera Dahiana Madrid afrontará un juicio por jurados en un expediente separado. Mientras avanza la etapa testimonial, el tribunal busca determinar si las decisiones médicas adoptadas antes de la muerte de Maradona tuvieron incidencia directa en el desenlace ocurrido el 25 de noviembre de 2020.
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