Juicio por la muerte de Maradona: declaran un médico clave y empleados de una prepaga

También declarará Benvenuti, un médico cercano al abogado Víctor Stinfale que integró el equipo que intervino a Maradona en la Clínica Olivos. Su testimonio es considerado relevante porque participó de las reuniones previas a la operación y de los encuentros en los que se definió el traslado del exfutbolista a una vivienda particular para continuar su recuperación. En el juicio anterior, que fue anulado en 2025, había señalado que Leopoldo Luque “no estaba a la altura” para realizar la cirugía y reveló que finalmente la intervención fue encabezada por un equipo liderado por el neurocirujano Pablo Rubino.