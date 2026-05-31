Día Nacional de la Cerveza: por qué se celebra cada 31 de mayo y cómo se produce

"Contar con un Día Nacional de la Cerveza es una forma de reconocer una tradición que forma parte de la historia y los encuentros de los argentinos. La cerveza ha acompañado durante generaciones espacios de socialización, convirtiéndose en una bebida muy arraigada en nuestras costumbres", explicó la reconocida sommelier argentina Sol Cravello, jueza internacional del BJCP (Beer Judge Certification Programe) y certificada Cicerone Nivel 2.

Y agregó: "Esta fecha también invita a valorar el desarrollo de la industria cervecera en el país, que es de excelente calidad y sigue perfeccionándose de forma constante. Celebrar también el trabajo de quienes, desde hace más de un siglo, contribuyen a fortalecer una actividad que hoy forma parte de la identidad productiva y cultural argentina. Que la celebración tenga lugar cada 31 de mayo recuerda además un hito histórico para el sector: el día en que Quilmes salió por primera vez al mercado, dando inicio a una trayectoria que acompañó la evolución de la cultura cervecera en nuestro país".

A nivel internacional, esta bebida cuenta también con su celebración: el Día Mundial de la Cerveza. Esta festividad toma lugar el primer viernes de agosto de cada año.

cerveza La cerveza combina aromas, sabores y texturas.

Cómo se produce la cerveza

La receta de la cerveza combina ingredientes simples con técnicas milenarias, a través de un proceso básico de producción en secuencia:

Tostado: se secan y tuestan los granos, un paso esencial para iniciar el proceso de fermentación.

Molienda: se trituran los granos para extraer sus componentes esenciales para la receta.

Maceración: se incorpora agua caliente, lo que permite que las enzimas de los granos se conviertan en azúcares fermentables. El resultado de este paso es el mosto, un extracto líquido dulce.

Filtrado: se depuran los restos sólidos de los líquidos y se eliminan impurezas.

Hervido: se hierve el mosto junto al lúpulo, que ayuda a la preservación, el sabor y aroma de la preparación.

Fermentación: luego de dejar enfriar la elaboración, se añade levadura. Esta ayuda a transformar los azúcares en alcohol y dióxido de carbono, lo que provoca su efervescencia.

Maduración y envasado: se deja reposar para afinar sus sabores y luego se embotella o enlata. Este proceso puede demorar semanas, según cada variedad.