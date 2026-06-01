Subte: se levantó el paro en el servicio de la Línea C

Representantes de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) y de Emova habían mantenido una audiencia en la Secretaría de Trabajo para alcanzar un acuerdo en busca de retomar el servicio.

La medida de fuerza fue comunicada durante la noche del domingo por el gremio que reclamaba por la continuidad de formaciones que, según denuncia, contienen componentes con asbesto.

El conflicto se debe a los trenes Nagoya 5000, unidades que para el sindicato aún continúan circulando pese a que existía un compromiso para retirarlas. Desde la organización gremial sostienen que la presencia de asbesto representa un riesgo para la salud de los trabajadores.

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No a los Nagoya 5000. — Nestor Segovia (@nestor_segovia) June 1, 2026

A través de un comunicado, el secretario general de AGTSyP, Néstor Segovia, apuntó directamente contra la concesionaria del servicio afirmando que “La empresa no cumple con el acuerdo firmado en el acta del 31 de mayo de 2024, donde los (bagones) Nagoya 5.000 con asbesto ya no estarían en circulación para esta fecha”.

El gremio considera que el incumplimiento de ese acuerdo vulnera las condiciones de seguridad laboral y justificó la decisión de avanzar con una paralización total del ramal.