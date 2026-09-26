Con Karina Milei y Santilli, Aerolíneas presentó su oferta para el verano 2027

Novedades

Entre las principales novedades aparecen dos destinos internacionales. Los vuelos a Curazao comenzarán el 2 de enero con cuatro frecuencias semanales, dos directas y otras dos vía Aruba. Cartagena de Indias, en tanto, tendrá cinco servicios por semana desde el 1° de enero.

La compañía también incorporará desde el 26 de diciembre la ruta Córdoba-Cabo Frío, con dos frecuencias semanales. El destino brasileño tendrá además operaciones desde Buenos Aires y Rosario.

Brasil ocupará un lugar destacado dentro de la programación. Florianópolis dispondrá de 36 frecuencias semanales desde Buenos Aires, siete desde Córdoba, siete desde Rosario y cuatro tanto desde Tucumán como desde Salta. Río de Janeiro contará con 40 vuelos semanales desde Buenos Aires y también tendrá conexiones desde Córdoba y Rosario.

La oferta hacia el vecino país se completará con San Pablo, Salvador de Bahía, Porto Seguro, Porto Alegre y Curitiba.

Vuelos a Uruguay

En el resto de la región, Aerolíneas programó 28 frecuencias semanales entre Buenos Aires y Punta del Este y otras 14 hacia Montevideo. Para el Caribe, Aruba tendrá un vuelo diario, Punta Cana contará con siete frecuencias por semana y Cancún, con cinco.

“Llegamos a esta edición con una programación de verano que suma nuevos destinos, refuerza mercados estratégicos y amplía las alternativas para viajar dentro de Argentina y al exterior”, destacó Lombardo.

La expansión también alcanzará al mercado doméstico. Bariloche y Córdoba tendrán 70 frecuencias semanales desde Buenos Aires; Mendoza e Iguazú, 56; Ushuaia, 55; Salta, 45; El Calafate y Neuquén, 42; Tucumán, 40; Mar del Plata, 31; y Jujuy, 26.

Uno de los objetivos será además ampliar las posibilidades de viajar entre provincias sin pasar por Buenos Aires. Para ello se contemplan conexiones como Tucumán-Mar del Plata, Córdoba-Mar del Plata, Córdoba-Bariloche y Mendoza-Bariloche.

En los servicios de larga distancia, la programación mantendrá diez frecuencias semanales hacia Madrid y cuatro a Roma. Miami, por su parte, dispondrá de 16 vuelos por semana durante la temporada.

Con el crecimiento previsto tanto en cabotaje como en servicios regionales, Aerolíneas Argentinas buscará afrontar el pico de demanda del verano con más de 1,5 millones de asientos solamente durante enero y una red que incorpora nuevos destinos y refuerza algunas de las principales plazas turísticas.