Horas después de la fuga, el italiano fue registrado en un comercio de ropa de la localidad bonaerense de Martínez, donde compró un gorro piluso. Los empleados del local contaron a la Agencia NA que recién al día siguiente supieron que habían atendido a un prófugo buscado por la Justicia.

En paralelo, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió el jueves suspender los planteos de la defensa de Bertulazzi hasta que sea capturado y puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Mientras tanto, el paradero del exintegrante de las Brigadas Rojas continúa sin conocerse y las autoridades mantienen la búsqueda.