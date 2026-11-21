Con los nuevos arrestos, ya son cinco los detenidos por la fuga del exintegrante de las Brigadas Rojas, entre ellos su esposa, mientras continúa la búsqueda del prófugo.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció la detención de otras cuatro personas por su presunta colaboración en la fuga del italiano Leonardo Bertulazzi, quien permanece prófugo desde el martes 10 de noviembre. Con estos arrestos, ya son cinco los detenidos en la causa, incluida su esposa, Betina Erika Köpcke.
A través de sus redes sociales, la funcionaria destacó el trabajo de la Policía Federal Argentina y aseguró que la investigación continuará hasta identificar a todos los involucrados. “El que ayuda a un criminal se convierte en criminal. Que les quede claro: los vamos a perseguir, los vamos a atrapar y van a pagar por lo que hicieron”, sostuvo.
Köpcke había sido arrestada días atrás, luego de que la investigación reuniera elementos que indicarían que conocía previamente el plan de escape. Entre las pruebas analizadas figuran fotografías tomadas en octubre de 2025 en las que aparece frente al portón del inmueble de la calle Bolívar, por donde Bertulazzi habría huido. También se analizaron imágenes de las cuerdas ubicadas junto al balcón que el italiano habría utilizado para escapar de la vivienda.
Bertulazzi se fugó el 10 de noviembre de la propiedad de San Telmo donde cumplía prisión domiciliaria. Para escapar, se quitó la tobillera electrónica y utilizó un arnés para descender desde un quinto piso.
Horas después de la fuga, el italiano fue registrado en un comercio de ropa de la localidad bonaerense de Martínez, donde compró un gorro piluso. Los empleados del local contaron a la Agencia NA que recién al día siguiente supieron que habían atendido a un prófugo buscado por la Justicia.
En paralelo, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió el jueves suspender los planteos de la defensa de Bertulazzi hasta que sea capturado y puesto a disposición de las autoridades judiciales.
Mientras tanto, el paradero del exintegrante de las Brigadas Rojas continúa sin conocerse y las autoridades mantienen la búsqueda.