En el cierre, en el panel “¿Cómo coordinar una mayoría democrática?” en Argentina, participará el diputado massista Guillermo Michel, el ministro de Infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis (alineado con Axel Kicillof), la senadora nacional del PJ Juliana Di Tullio (referente del cristinismo), el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, el diputado de la CC Maximiliano Ferraro y el diputado radical del bloque Provincias Unidas Martín Lousteau.

En octubre, el propio Lousteau había anticipado a la prensa: “Estoy con otras personas organizando un encuentro de ese tipo trayendo expertos de afuera, de distintos países, que han tenido éxito en armar coaliciones grandes para ganarle a personajes de este tipo, sea en Francia, en Hungría o en Brasil, y convocar a todos".