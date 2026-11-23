Se concretará el viernes 27, en la Facultad de Ciencias Económicas. Expondrán expertos internacionales. Cerrarán el encuentro Martín Lousteau, Gabriel Katopodis. Guillermo Michel y Juliana Di Tullio, entre otros dirigentes argentinos.
El próximo viernes 27, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, se realizará durante toda la jornada el seminario “Coordinar para Ganar”, donde expertos internacionales y argentinos analizarán cómo se le ganó a la extrema derecha en distintas partes del mundo y si es posible replicar esos modelos de articulación política en Argentina.
“¿Por dónde debería comenzar la coordinación del campo democrático?”, es una de las preguntas que se debatirá durante encuentro en la UBA. “El gobierno de Javier Milei muestra señales significativas de riesgo autoritario. Sin embargo, conserva iniciativa, identidad y una base electoral movilizada. El desafío, entonces, no puede limitarse a ´frenar a Milei: es necesario construir alternativas políticas y sociales para competir y ganar”, reza la invitación al evento.
La realización del seminario está a cargo del Centro RA (Centro para la Recuperación Argentina, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA), la organización internacional Democracia en Red, la Fundación Argentina Porvenir (de Martín Lousteau) y el periódico Le Monde Diplomatique.
Por Brasil, expondrán los diputados federales del PT Paulo Teixeira y Wadih Damous. Por Francia, analizará las legislativas de 2024, en la que se derrotó al Frente Nacional, Melanie Motta Meharez, Global Senior Campaigner Avaaz. Por Hungría, disertará Anita Sperenyi, estratega de la campaña de Péter Magyar. Por Estados Unidos, expondrán Ravia Sahai, responsable territorial de la campaña de Zohran Mandami; Michelle Mayorga, GBAO de la estrategia de Gina Hinojosa, la gobernadora electa en Texas. Además, Antonio Arellano, quien lideró la campaña del movimiento “No Kings”. También brindará su testimonio Nicolás Diaz, director ejecutivo del Extituto de Política Abierta de Colombia.
En el cierre, en el panel “¿Cómo coordinar una mayoría democrática?” en Argentina, participará el diputado massista Guillermo Michel, el ministro de Infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis (alineado con Axel Kicillof), la senadora nacional del PJ Juliana Di Tullio (referente del cristinismo), el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, el diputado de la CC Maximiliano Ferraro y el diputado radical del bloque Provincias Unidas Martín Lousteau.
En octubre, el propio Lousteau había anticipado a la prensa: “Estoy con otras personas organizando un encuentro de ese tipo trayendo expertos de afuera, de distintos países, que han tenido éxito en armar coaliciones grandes para ganarle a personajes de este tipo, sea en Francia, en Hungría o en Brasil, y convocar a todos".
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