Dejó de funcionar un satélite y Argentina puede quedarse sin pronóstico del clima

INFORMACIÓN IMPORTANTE |Debido a un inconveniente técnico con el satélite GOES-19 informado por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés), las imágenes satelitales en tiempo real no se encuentran disponibles pic.twitter.com/M71eW1rZz4 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) July 16, 2026

El equipo entró en servicio hace poco más de un año, en abril de 2025, y proporciona datos críticos para entender el clima y el tiempo en el hemisferio occidental. Antes de este satélite, se usaba el GOES-16 para la misma finalidad.

El satélite, operado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, funciona desde su posición geoestacionaria a 35.600 kilómetros de la Tierra, justo sobre el ecuador y a 75,2° de longitud oeste. Desde ese lugar, aporta datos clave para monitorear fenómenos meteorológicos que afectan directamente a la Argentina.

Según el SMN, el GOES-19 es la principal herramienta para observar tormentas, frentes fríos, incendios forestales, erupciones volcánicas y hasta ríos atmosféricos que impactan en el territorio nacional.

Mientras que su capacidad para seguir en tiempo real estos eventos es crucial para la prevención y gestión de emergencias climáticas en todo el territorio nacional.

El GOES-16, incorpó un coronógrafo solar, un instrumento que permite estudiar el plasma del Sol. Ese coronógrafo supervisa la corona solar cada 15 minutos, mejorando la predicción de eventos meteorológicos espaciales que impactan en la Tierra.