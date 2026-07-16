Dejó de funcionar un satélite y Argentina puede quedarse sin pronóstico del clima

Es el GOES-19 es operado por un organismo estatal de los Estados Unidos y el Servicio Meteorológico aseguró que se trata de un “inconveniente técnico”.
Dejó de funcionar el satélite GOES-19, operado por un organismo estatal de Estados Unidos, que se encarga de aportar datos clave del clima en la Argentina.
“Debido a un inconveniente técnico con el satélite GOES-19 informado por la NOAA, las imágenes satelitales en tiempo real no se encuentran disponibles. Volverán a estar operativas tan pronto como sea posible. Sepan disculpar las molestias ocasionadas”, dice un mensaje del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su sitio web.
El mencionado satélite es una herramienta clave para predecir el clima en la Argentina. En este contexto, no se detalló cuál fue el inconveniente técnico y cuándo volverá a estar operativo y en funciones.
Se trata de un satélite meteorológico que observa continuamente la Tierra para monitorear nubes, tormentas y condiciones atmosféricas casi en tiempo real.
El equipo entró en servicio hace poco más de un año, en abril de 2025, y proporciona datos críticos para entender el clima y el tiempo en el hemisferio occidental. Antes de este satélite, se usaba el GOES-16 para la misma finalidad.
El satélite, operado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, funciona desde su posición geoestacionaria a 35.600 kilómetros de la Tierra, justo sobre el ecuador y a 75,2° de longitud oeste. Desde ese lugar, aporta datos clave para monitorear fenómenos meteorológicos que afectan directamente a la Argentina.
Según el SMN, el GOES-19 es la principal herramienta para observar tormentas, frentes fríos, incendios forestales, erupciones volcánicas y hasta ríos atmosféricos que impactan en el territorio nacional.
Mientras que su capacidad para seguir en tiempo real estos eventos es crucial para la prevención y gestión de emergencias climáticas en todo el territorio nacional.
El GOES-16, incorpó un coronógrafo solar, un instrumento que permite estudiar el plasma del Sol. Ese coronógrafo supervisa la corona solar cada 15 minutos, mejorando la predicción de eventos meteorológicos espaciales que impactan en la Tierra.
comentar