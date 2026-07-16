Reapareció Javier Faroni en Estados Unidos en el partido de Argentina-Inglaterra

Mediante este esquema, la empresa llegó a administrar una recaudación total cercana a los 300 millones de dólares y, por ese motivo, es acusado por presunto enriquecimiento ilícito.

Según trascendió, Tapia y Faroni consolidaron un vínculo personal durante la pandemia, cuando el empresario teatral desemeñó el puesto de director titular de Aerolíneas Argentinas y coordinó la repatriación de deportistas. En octubre del año pasado, se supo que el presidente de la AFA extendió el contrato con la empresa de Faroni hasta diciembre de 2030.