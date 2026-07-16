Reapareció Javier Faroni en Estados Unidos en el partido de Argentina-Inglaterra

El empresario teatral está vinculado a una causa por presunto lavado de dinero y desvío de fondos a través de la empresa de la AFA, TourProdEnter.
El empresario teatral Javier Faroni fue visto en el Atlanta Stadium, de los Estados Unidos, durante el encuentro que enfrentó a la Selección Argentina contra Inglaterra, por las semifinales del Mundial 2026, más allá de las acusaciones que pesan sobre su empresa TourProdEnter, por presunto lavado de dinero y desvío de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Si bien asistió "como uno más" entre el público, fue reconocido cerca del sector de la familia de los jugadores de la Selección Argentina, por parte de la prensa argentina e hinchas que también se encontraban en el estadio.
Actualmente, Faroni se encuentra bajo investigación, tanto por parte de la Justicia argentina como por el FBI, quienes indagan a su empresa por administrar alrededor de 260 millones de dólares de la AFA en el exterior, y analizan si destinó fondos del fútbol argentino para adquirir el club italiano Perugia.
En 2021, el títular de la AFA, Claudio "Chiqui". Tapia, junto al tesorero, Pablo Toviggino, firmó un acuerdo con TourProdEnter LLC, radicada en Miami, que legalmente se encuentra a nombre de Érica Gillette, esposa de Faroni. Dicho acuerdo, le otorgaba un 30% de comisión por todos los ingresos generados en el exterior, como sponsors de la Selección argentina, derechos de televisión y partidos amistosos, más un 10% adicional por logística.
Mediante este esquema, la empresa llegó a administrar una recaudación total cercana a los 300 millones de dólares y, por ese motivo, es acusado por presunto enriquecimiento ilícito.
Según trascendió, Tapia y Faroni consolidaron un vínculo personal durante la pandemia, cuando el empresario teatral desemeñó el puesto de director titular de Aerolíneas Argentinas y coordinó la repatriación de deportistas. En octubre del año pasado, se supo que el presidente de la AFA extendió el contrato con la empresa de Faroni hasta diciembre de 2030.
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