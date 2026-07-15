De Ushuaia a La Quiaca: el país festejó el triunfo de la Selección y el pase a la final

La victoria 2 a 1 contra Inglaterra fue celebrada en toda la Argentina. La Plata, Rosario, Córdoba y Mar del Plata, entre otros puntos, se sumaron a los festejos por otra remontada épica de la Scaloneta.
Miles de argentinos salieron este miércoles a las calles del conurbano bonaerense y el interior del país para celebrar el triunfo de la Selección ante Inglaterra 2 a 1 y el boleto a la final del Mundial 2026. Apenas el árbitro Ismail Elfath marcó el cierre del partido, una multitud festejó otra remontada épica de la Scaloneta, que el domingo enfrentará a España en la definición.
De Plaza Moreno a los barrios, la euforia de los fanáticos se vivió en La Plata. La esquina de 7 y 50 se convirtió, una vez más, en el centro de los gritos, los cantos y los abrazos. El municipio dispuso el cierre al tránsito sobre calle 7, en diagonal 80 y 5, 54 a partir de 8, 7 y 49, en 7 y 55 y en diagonal 79 desde 59.
En Mar del Plata, el punto de encuentro fue el Monumento al General San Martín, donde se vieron familias completas e hinchas de todas las edades. También hubo festejos en los barrios de la ciudad, como Constitución, Punta Mogotes, Libertad, Peralta Ramos y Batán.
Las calles de Rosario se vieron desbordadas de simpatizantes cuando finalizó el partido. Familias, amigos y compañeros de trabajo eligieron el Monumento a la Bandera como el centro de la fiesta. "¡El que no salta es un inglés!", fue uno de los cánticos más escuchados en la ciudad santafesina.
En Mendoza, los fanáticos recalaron en el Kilómetro cero y la calle Arístides Villanueva de la capital provincial.
Más al sur del país, Ushuaia se sumó a los festejos por la clasificación a la final. La Plaza Malvinas recibió miles de hinchas, al igual que la avenida San Martín. Poco importó la temperatura de dos grados bajo cero. Los habitantes de la ciudad fueguina le pusieron temperatura a la tarde-noche.
La Quiaca, en la otra punta del país, participó de las celebraciones desde el complejo Manka Fiesta y otros puntos de la ciudad jujeña.
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