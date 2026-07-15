De Ushuaia a La Quiaca: el país festejó el triunfo de la Selección y el pase a la final

Las calles de Rosario se vieron desbordadas de simpatizantes cuando finalizó el partido. Familias, amigos y compañeros de trabajo eligieron el Monumento a la Bandera como el centro de la fiesta. "¡El que no salta es un inglés!", fue uno de los cánticos más escuchados en la ciudad santafesina.

En Mendoza, los fanáticos recalaron en el Kilómetro cero y la calle Arístides Villanueva de la capital provincial.

Más al sur del país, Ushuaia se sumó a los festejos por la clasificación a la final. La Plaza Malvinas recibió miles de hinchas, al igual que la avenida San Martín. Poco importó la temperatura de dos grados bajo cero. Los habitantes de la ciudad fueguina le pusieron temperatura a la tarde-noche.

La Quiaca, en la otra punta del país, participó de las celebraciones desde el complejo Manka Fiesta y otros puntos de la ciudad jujeña.