Se acerca El Niño y advierten sobre tormentas intensas: qué zonas afectará

Ese corredor de humedad actúa como un verdadero río atmosférico que desciende desde la Amazonía hasta el norte argentino. De acuerdo con los pronósticos, en algunos sectores las anomalías térmicas podrían ser muy significativas, con temperaturas de hasta 22 °C por encima de los valores normales para esta época del año.

El contraste entre esa masa de aire excepcionalmente cálida y húmeda y el avance de aire más frío e inestable generaría un ambiente altamente favorable para el desarrollo de tormentas potencialmente severas. Los principales riesgos incluyen lluvias intensas en cortos períodos, abundante actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento de gran intensidad.

Las primeras tormentas podrían comenzar a desarrollarse desde el jueves 16 de julio, aunque el escenario tendería a intensificarse a partir del viernes 17 y durante el fin de semana. De concretarse las proyecciones actuales, la inestabilidad podría mantenerse durante varios días y extenderse, al menos, hasta la próxima semana.