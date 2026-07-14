Se acerca El Niño y advierten sobre tormentas intensas: qué zonas afectará

El cambio en la circulación atmosférica favorecerá el desarrollo de lluvias abundantes, con posible caída de granizo y ráfagas de viento. A partir de cuándo empezarán las tormentas.
El frío y las condiciones relativamente estables que predominan en gran parte de la Argentina durante el inicio de esta semana podrían dar paso a un escenario meteorológico mucho más inestable. A partir del jueves 16 julio y, con mayor intensidad, desde el viernes 17 de julio, se espera un cambio en la circulación atmosférica que favorecerá el desarrollo de tormentas fuertes, lluvias abundantes, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento en distintas regiones del país.
Este escenario responde a una combinación de factores que podrían sostener varios días consecutivos de inestabilidad. Entre ellos, se destacan la influencia de El Niño, el fortalecimiento de las corrientes en chorro en distintos niveles de la atmósfera y un patrón de bloqueo atmosférico que ayudaría a mantener las condiciones favorables para la ocurrencia de fenómenos severos.
Según explicó el sitio Meteored, El Niño modifica la circulación atmosférica sobre Sudamérica al fortalecer la corriente en chorro subtropical, una franja de vientos intensos que circula en las capas altas de la atmósfera. Además, favorece una mayor frecuencia e intensidad de la corriente en chorro de bajo nivel sudamericana, responsable de transportar aire cálido y húmedo desde la Amazonía hacia Paraguay y el norte argentino, extendiendo luego esa influencia hacia otras zonas del Cono Sur.
La interacción entre ambos sistemas reúne dos ingredientes clave para la formación de tormentas intensas. Mientras la corriente en chorro subtropical aporta el soporte dinámico necesario para el ascenso del aire y el desarrollo de grandes nubes convectivas, el flujo del norte inyecta grandes cantidades de humedad y aire cálido.
Ese corredor de humedad actúa como un verdadero río atmosférico que desciende desde la Amazonía hasta el norte argentino. De acuerdo con los pronósticos, en algunos sectores las anomalías térmicas podrían ser muy significativas, con temperaturas de hasta 22 °C por encima de los valores normales para esta época del año.
El contraste entre esa masa de aire excepcionalmente cálida y húmeda y el avance de aire más frío e inestable generaría un ambiente altamente favorable para el desarrollo de tormentas potencialmente severas. Los principales riesgos incluyen lluvias intensas en cortos períodos, abundante actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento de gran intensidad.
Las primeras tormentas podrían comenzar a desarrollarse desde el jueves 16 de julio, aunque el escenario tendería a intensificarse a partir del viernes 17 y durante el fin de semana. De concretarse las proyecciones actuales, la inestabilidad podría mantenerse durante varios días y extenderse, al menos, hasta la próxima semana.