Después de 34 días cerrado, reabre el Paso Cristo Redentor: qué vehículos tendrán prioridad

Por su parte, el viernes 21 y el sábado 22 se habilitará sólo el tránsito de Transporte de Carga Terrestre de Chile a Argentina desde las 09.00 a 21.00 hasta Uspallata, a raíz de que "posteriormente el tránsito es normal (doble circulación)".

Asimismo, el gobierno mendocino sostuvo que "las condiciones de seguridad son indispensables, por lo tanto, en coordinación realizada con autoridades provinciales y dadas las circunstancias, queda suspendido el turismo interno desde Uspallata, ya que tendrá prioridad la circulación del transporte de carga".

"Oportunamente se comunicarán las condiciones de apertura para turismo (vehículos menores, buses, etcétera) para dar transitabilidad segura, como así también, las bandas horarias que permitan normalizar sus respectivas actividades", señaló la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras luego de una reunión efectuada por el Comité del Sistema Cristo Redentor de las Coordinaciones Chilenas y Argentinas.

El paso fronterizo resulta clave para el traslado de cargas en dirección a los puertos del Pacífico y conecta el departamento mendocino de Las Heras con la ciudad chilena de Valparaíso.

Turistas tendrán restricciones: circulación hasta Uspallata

Los turistas podrán circular desde este martes por la Ruta Nacional 7 hasta Uspallata, pero extremando la precaución en el manejo frente al enorme flujo de camiones y las obvias demoras. Como se dijo anteriormente, no podrán cruzar a Chile en vehículos particulares y ómnibus durante esta semana.

"Las condiciones de seguridad son indispensables, por lo tanto, en coordinación realizada con autoridades provinciales y dada las circunstancias, queda suspendido el turismo interno desde Uspallata, ya que tendrá prioridad la circulación del transporte de carga", se aclaró en el comunicado de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras.