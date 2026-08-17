Después de 34 días cerrado, reabre el Paso Cristo Redentor: qué vehículos tendrán prioridad

La decisión se tomó luego de una reunión efectuada por el Comité del Sistema Cristo Redentor de las Coordinaciones Chilenas y Argentinas. Miles de camiones esperan para cruzar la frontera hacia Chile.
El gobierno de Mendoza anunció este lunes la reapertura del Paso Internacional Cristo Redentor, ubicado en la provincia cuyana, tras permanecer cerrado más de un mes como consecuencia de las intensas nevadas.
La decisión se tomó luego de que las autoridades evaluaran las condiciones de la Ruta Nacional 7 y el pronóstico meteorológico para los próximos días. Desde este martes se espera clima estable, cielo despejado y sin nuevas nevadas al menos hasta el domingo, una ventana que permitirá concretar el operativo de reapertura.
Según se indicó en un comunicado, este martes 18 de agosto, el miércoles 19 y el jueves 20 sólo se encontrará habilitada la circulación de Transportes de Carga Terrestre desde Argentina a Chile entre las 9.00 y las 21.00 del país vecino hasta Guardia Vieja.
En este sentido, aclararon que se les dará prioridad a los camiones que ya están documentados en la playa de estacionamiento del ACI USPALLATA.
Por su parte, el viernes 21 y el sábado 22 se habilitará sólo el tránsito de Transporte de Carga Terrestre de Chile a Argentina desde las 09.00 a 21.00 hasta Uspallata, a raíz de que "posteriormente el tránsito es normal (doble circulación)".
Asimismo, el gobierno mendocino sostuvo que "las condiciones de seguridad son indispensables, por lo tanto, en coordinación realizada con autoridades provinciales y dadas las circunstancias, queda suspendido el turismo interno desde Uspallata, ya que tendrá prioridad la circulación del transporte de carga".
"Oportunamente se comunicarán las condiciones de apertura para turismo (vehículos menores, buses, etcétera) para dar transitabilidad segura, como así también, las bandas horarias que permitan normalizar sus respectivas actividades", señaló la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras luego de una reunión efectuada por el Comité del Sistema Cristo Redentor de las Coordinaciones Chilenas y Argentinas.
El paso fronterizo resulta clave para el traslado de cargas en dirección a los puertos del Pacífico y conecta el departamento mendocino de Las Heras con la ciudad chilena de Valparaíso.
Los turistas podrán circular desde este martes por la Ruta Nacional 7 hasta Uspallata, pero extremando la precaución en el manejo frente al enorme flujo de camiones y las obvias demoras. Como se dijo anteriormente, no podrán cruzar a Chile en vehículos particulares y ómnibus durante esta semana.
"Las condiciones de seguridad son indispensables, por lo tanto, en coordinación realizada con autoridades provinciales y dada las circunstancias, queda suspendido el turismo interno desde Uspallata, ya que tendrá prioridad la circulación del transporte de carga", se aclaró en el comunicado de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras.
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