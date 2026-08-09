El Paso Cristo Redentor podría reabrir el tránsito para 2.000 camiones varados

Ya se realizaron los trabajos de despeje sobre la ruta y la circulación podría habilitarse en las próximas horas. La reapertura completa depende de una respuesta por parte de las autoridades chilenas.
El Paso Internacional Cristo Redentor quedó en condiciones de avanzar hacia una reapertura este domingo, luego de una reunión virtual mantenida entre los organismos argentinos que intervienen en el principal corredor fronterizo entre Mendoza y Chile.
El encuentro fue convocado por la Dirección de Administración de Centros de Fronteras, dependiente de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, con la participación de representantes de la Coordinación del Centro de Frontera Cristo Redentor, Vialidad Argentina y Gendarmería Nacional.
Durante la reunión, Vialidad Nacional informó que se realizaron trabajos de despeje sobre la ruta y que, si las condiciones climáticas no presentan cambios desfavorables, la circulación podrá habilitarse nuevamente, bajo el criterio central de garantizar la seguridad de quienes utilicen el paso.
Los organismos que operan en el complejo fronterizo también comunicaron que cuentan con la capacidad operativa necesaria para retomar la actividad. En particular, Gendarmería Nacional señaló que se encuentra organizada y preparada para brindar apoyo tanto al turismo local como al tránsito internacional.
Luego de consultar a los distintos organismos vinculados con las tareas fronterizas, se acordó que el ACI Uspallata, del lado argentino, podrá comenzar el proceso de reapertura una vez que Vialidad emita el informe correspondiente sobre la transitabilidad segura de la ruta, priorizando en una primera etapa a unos 2.000 camiones que permanecen en el Área de Control Integrado de Uspallata y que ya fueron documentados por Aduana.
De acuerdo con lo establecido en la reunión, las condiciones del lado argentino estarían dadas para que el Centro de Frontera Cristo Redentor vuelva a funcionar hoy en Argentina, respetando el horario habitual de funcionamiento, pudo saber la Agencia Noticias Argentinas. Sin embargo, la reapertura completa todavía depende de una confirmación de las autoridades chilenas, dado que sus representantes habían sido convocados a la reunión, pero al momento de finalizar el encuentro argentino aún se aguardaba su respuesta.
El acuerdo representa un avance luego del cierre preventivo del Paso Cristo Redentor, que afectó especialmente al transporte de cargas y dejó vehículos a la espera en distintos puntos del corredor internacional, quedando la apertura definitiva condicionada a que el último reporte de Vialidad Nacional confirme que la ruta presenta condiciones seguras para circular y a que no se produzcan nuevas complicaciones meteorológicas.
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