El Paso Cristo Redentor podría reabrir el tránsito para 2.000 camiones varados

Miles de camioneros se encuentran varados en Alta Montaña y esperan la reapertura del Paso Cristo Redentor.

Luego de consultar a los distintos organismos vinculados con las tareas fronterizas, se acordó que el ACI Uspallata, del lado argentino, podrá comenzar el proceso de reapertura una vez que Vialidad emita el informe correspondiente sobre la transitabilidad segura de la ruta, priorizando en una primera etapa a unos 2.000 camiones que permanecen en el Área de Control Integrado de Uspallata y que ya fueron documentados por Aduana.

De acuerdo con lo establecido en la reunión, las condiciones del lado argentino estarían dadas para que el Centro de Frontera Cristo Redentor vuelva a funcionar hoy en Argentina, respetando el horario habitual de funcionamiento, pudo saber la Agencia Noticias Argentinas. Sin embargo, la reapertura completa todavía depende de una confirmación de las autoridades chilenas, dado que sus representantes habían sido convocados a la reunión, pero al momento de finalizar el encuentro argentino aún se aguardaba su respuesta.

El acuerdo representa un avance luego del cierre preventivo del Paso Cristo Redentor, que afectó especialmente al transporte de cargas y dejó vehículos a la espera en distintos puntos del corredor internacional, quedando la apertura definitiva condicionada a que el último reporte de Vialidad Nacional confirme que la ruta presenta condiciones seguras para circular y a que no se produzcan nuevas complicaciones meteorológicas.