Escándalo: organizaron una fiesta y usaron baldes de glifosato para llevar la comida

Ante el malestar de los vecinos y la repercusión mediática, la Municipalidad de General La Madrid, a cargo del intendente radical Martín Randazzo, emitió un comunicado en el que confirmó la veracidad del hecho. En el documento, la comuna reconoció que "recipientes que pertenecieron a un producto fitosanitario comercializado hace al menos 20 años fueron utilizados de manera inadecuada para el traslado de alimentos".

El Ejecutivo local asumió también la responsabilidad absoluta por las fallas en la supervisión de la organización, explicó que se iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer la cadena de negligencias y prometió adoptar las medidas sancionatorias necesarias.

"Lamentamos profundamente lo ocurrido, pedimos sinceras disculpas a los vecinos y reafirmamos nuestro compromiso de extremar los controles en la manipulación de alimentos en futuros eventos, adoptando las medidas pertinentes para evitar que un hecho de estas características vuelva a repetirse", concluyó el comunicado.