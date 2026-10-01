La Policía de la Ciudad asistió un parto en el barrio 1.11.14

Personal de la División Unidad Táctica de Pacificación V de la Policía de la Ciudad asistió .anoche a una mujer a dar a luz a su bebé en el barrio 1.11.14
La Policía de la Ciudad asistió anoche a una mujer a dar a luz a su bebé en el barrio 1.11.14 y con un cordón sanitario los llevó al Hospital Piñero para que sean atendidos.
Personal de la División Unidad Táctica de Pacificación V del Barrio 1-11-14 recibió en horas de la madrugada en un puesto de control a un hombre que indicó que su hermana estaba en trabajo de parto en el interior de un vehículo utilitario Citroën Berlingo.
Al arribar al lugar, los efectivos asistieron a la mujer de nacionalidad boliviana de 22 años con el trabajo de parto para que nazca su bebé.
La mujer y el bebé fueron trasladados en cordón sanitario al Hospital Piñero, donde se constató que estaban en buen estado de salud y con evolución favorable.