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La Policía de la Ciudad asistió un parto en el barrio 1.11.14

Personal de la División Unidad Táctica de Pacificación V de la Policía de la Ciudad asistió .anoche a una mujer a dar a luz a su bebé en el barrio 1.11.14

La Policía de la Ciudad asistió anoche a una mujer a dar a luz a su bebé en el barrio 1.11.14 y con un cordón sanitario los llevó al Hospital Piñero para que sean atendidos.

Personal de la División Unidad Táctica de Pacificación V del Barrio 1-11-14 recibió en horas de la madrugada en un puesto de control a un hombre que indicó que su hermana estaba en trabajo de parto en el interior de un vehículo utilitario Citroën Berlingo.

La mujer y el bebé fueron trasladados en cordón sanitario al Hospital Piñero, donde se constató que estaban en buen estado de salud y con evolución favorable.

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