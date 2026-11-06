Milei le volvió a promerter al campo que las retenciones van a desaparecer

“Las cuales nosotros hemos ido bajando y que nuestro plan de largo es que desaparezcan”, expresó en referencia a los derechos de exportación, declaración fue recibida con aplausos por parte de los asistentes.

Milei también defendió el ajuste fiscal implementado por su administración y sostuvo que las reducciones de impuestos equivalen a casi cuatro puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Según planteó, el objetivo es sostener el equilibrio de las cuentas públicas mediante una reducción del gasto estatal.

En esa línea, afirmó que la generación de riqueza corresponde principalmente al sector privado y no al Estado. “La centralidad en la creación de riqueza es de los empresarios, no del Estado. El Estado debe fijar las reglas. No debe estorbar”, señaló.

Durante buena parte de su exposición, Milei hizo hincapié en la importancia de la inversión privada, la competencia y la innovación como motores del crecimiento económico.

“Mi máxima admiración a los empresarios, porque son los que verdaderamente cambian el mundo”, sostuvo. Además, destacó el aporte del sector agropecuario a la producción de alimentos y afirmó que los productores argentinos abastecen a unos 500 millones de personas.

El mandatario también cuestionó las políticas económicas aplicadas durante gobiernos anteriores y consideró que las regulaciones, los impuestos y las restricciones a la actividad privada limitaron el desarrollo de las empresas.

En ese sentido, defendió las medidas de desregulación impulsadas por su administración y mencionó la eliminación de más de 18.000 regulaciones y trabas, según las cifras que presentó durante el encuentro.

Durante su exposición, Milei recordó sus conversaciones con Elon Musk y anunció una próxima inauguración de Tesla en la Argentina.

En otro tramo del discurso, Milei recordó sus conversaciones con el empresario Elon Musk, a quien comparó con figuras históricas de la innovación como Thomas Edison y Leonardo Da Vinci.

Además, anunció que Tesla inaugurará en la Argentina el próximo 20 de noviembre. “Es maravilloso”, expresó al referirse a Musk y a sus desarrollos tecnológicos.

El Presidente también mencionó las Pruebas Aprender y afirmó que los resultados mostraron mejoras en todas las categorías, con avances más pronunciados en las provincias que considera más postergadas.