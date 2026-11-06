Milei le volvió a promerter al campo que las retenciones van a desaparecer

Javier Milei participó de la reunión de fin de año de la Sociedad Rural Argentina, donde defendió su programa económico y se refirió a las retenciones.
El Presidente encabezó un encuentro con directores, delegados y representantes de la Sociedad Rural Argentina.
El Presidente participó de la reunión de fin de año de la Sociedad Rural Argentina, donde defendió su programa económico, destacó el papel del sector privado y anticipó que continuará reduciendo los impuestos al sector agropecuario
El presidente Javier Milei defendió su política económica, elogió a los empresarios argentinos y ratificó que su objetivo a largo plazo es eliminar las retenciones al sector agropecuario, durante la reunión de fin de año de directores y delegados de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en Buenos Aires.
Durante su discurso, el mandatario calificó de “héroes” a los empresarios y destacó su papel en la producción y la generación de riqueza. “A alguien que arriesga lo suyo para resolver los problemas de la sociedad no le encuentro otro nombre más que héroe”, afirmó ante los representantes del sector.
El encuentro estuvo centrado en la actividad económica, el papel de la producción privada y las medidas impulsadas por el Gobierno. En ese contexto, Milei volvió a referirse a las retenciones, uno de los principales reclamos del sector agropecuario, y aseguró que su administración trabaja para avanzar en su eliminación.
Al referirse a la carga impositiva sobre el campo, el Presidente sostuvo que las retenciones fueron una de las herramientas que perjudicaron históricamente al sector y también recordó que su Gobierno aplicó reducciones impositivas desde el inicio de la gestión.
“Las cuales nosotros hemos ido bajando y que nuestro plan de largo es que desaparezcan”, expresó en referencia a los derechos de exportación, declaración fue recibida con aplausos por parte de los asistentes.
Milei también defendió el ajuste fiscal implementado por su administración y sostuvo que las reducciones de impuestos equivalen a casi cuatro puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Según planteó, el objetivo es sostener el equilibrio de las cuentas públicas mediante una reducción del gasto estatal.
En esa línea, afirmó que la generación de riqueza corresponde principalmente al sector privado y no al Estado. “La centralidad en la creación de riqueza es de los empresarios, no del Estado. El Estado debe fijar las reglas. No debe estorbar”, señaló.
Durante buena parte de su exposición, Milei hizo hincapié en la importancia de la inversión privada, la competencia y la innovación como motores del crecimiento económico.
“Mi máxima admiración a los empresarios, porque son los que verdaderamente cambian el mundo”, sostuvo. Además, destacó el aporte del sector agropecuario a la producción de alimentos y afirmó que los productores argentinos abastecen a unos 500 millones de personas.
El mandatario también cuestionó las políticas económicas aplicadas durante gobiernos anteriores y consideró que las regulaciones, los impuestos y las restricciones a la actividad privada limitaron el desarrollo de las empresas.
En ese sentido, defendió las medidas de desregulación impulsadas por su administración y mencionó la eliminación de más de 18.000 regulaciones y trabas, según las cifras que presentó durante el encuentro.
En otro tramo del discurso, Milei recordó sus conversaciones con el empresario Elon Musk, a quien comparó con figuras históricas de la innovación como Thomas Edison y Leonardo Da Vinci.
Además, anunció que Tesla inaugurará en la Argentina el próximo 20 de noviembre. “Es maravilloso”, expresó al referirse a Musk y a sus desarrollos tecnológicos.
El Presidente también mencionó las Pruebas Aprender y afirmó que los resultados mostraron mejoras en todas las categorías, con avances más pronunciados en las provincias que considera más postergadas.
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