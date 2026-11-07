Con reclamos al gobierno, realizan la Marcha del Orgullo LGBT: hora, shows y recorrido

Entre las demandas principales, se destaca la exigencia de la aprobación del proyecto de ley "Reconocer es Reparar". Esta iniciativa busca otorgar una pensión y asistencia integral a travestis y trans adultas mayores que fueron víctimas de la persecución y la violencia institucional del Estado por motivos de identidad de género, y que hoy enfrentan situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.

La convocatoria es impulsada por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo – Línea Histórica (OLH) y el Frente Orgullo y Lucha, integrado por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina (SIGLA), 100% Diversidad y Derechos y agrupaciones de todo el país.

A la movilización se sumarán organismos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. Capital y NIETES, junto con secretarías de Género y Derechos Humanos de las dos CTA y de la Confederación General del Trabajo (CGT).