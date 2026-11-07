Con reclamos al gobierno, realizan la Marcha del Orgullo LGBT: hora, shows y recorrido

En la previa a la llegada del Papa al país, la 35º edición se llevará a cabo bajo la consigna "El orgullo al poder! ¡El odio al carajo!. Al igual que cada año, los organizadores esperan una multitud en el centro porteño.
El centro de la Ciudad de Buenos Aires será escenario este sábado de la 35° edición de la Marcha del Orgullo LGBTINB+ antifascista y antirracista. Bajo la consigna "¡El orgullo al poder! ¡El odio al carajo!", miles de personas y decenas de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se movilizarán con un propuesta que combinará música, intervenciones artísticas y demandas al gobierno. Ocurrirá en la previa de la llegada del Papa León XIV a la Argentina.
La concentración empezará a las 14 en avenida Belgrano y Lima, donde se montará una previa con DJs y presentaciones de diversos artistas en vivo, entre ellos La Joaqui y María Becerra. Desde las 17 se llevará a cabo una intervención especial por la Reparación Histórica destinada a travestis y trans adultas mayores sobrevivientes. En ese mismo espacio se rendirá un homenaje a Taty Almeida y a las Madres de Plaza de Mayo con la participación activa de H.I.J.O.S. Capital, para luego dar paso a la lectura del documento y al acto central.
A partir de las 17.30, la columna iniciará el tradicional desplazamiento hacia el Congreso, donde se encenderá el escenario Carlos Jáuregui con el cierre de las actividades.
En el comunicado oficial difundido en las últimas horas, las organizaciones convocantes expresaron su férreo "rechazo al intento de borramiento y exclusión de su colectivo por parte del gobierno libertario", al tiempo que exigieron que "la inclusión de la diversidad sexual y la prevención de la violencia por prejuicio vuelvan a ocupar un lugar central en las políticas del Estado".
Entre las demandas principales, se destaca la exigencia de la aprobación del proyecto de ley "Reconocer es Reparar". Esta iniciativa busca otorgar una pensión y asistencia integral a travestis y trans adultas mayores que fueron víctimas de la persecución y la violencia institucional del Estado por motivos de identidad de género, y que hoy enfrentan situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.
La convocatoria es impulsada por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo – Línea Histórica (OLH) y el Frente Orgullo y Lucha, integrado por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina (SIGLA), 100% Diversidad y Derechos y agrupaciones de todo el país.
A la movilización se sumarán organismos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. Capital y NIETES, junto con secretarías de Género y Derechos Humanos de las dos CTA y de la Confederación General del Trabajo (CGT).
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