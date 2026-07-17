Día Mundial del Emoji: por qué se celebra hoy y qué dice la ciencia sobre este lenguaje digital

Aquella primera colección estaba integrada por 176 dibujos de apenas 12x12 píxeles, que representaban rostros, fenómenos climáticos, medios de transporte, alimentos y objetos cotidianos. Más que un único primer emoji, el inicio estuvo marcado por ese conjunto de pictogramas.

Emoji y emoticón: no son lo mismo

Aunque suelen utilizarse como sinónimos, existe una diferencia importante entre ambos conceptos. Los emoticones se forman combinando caracteres del teclado, como :-) o ;-), mientras que los emojis son caracteres digitales reconocidos por el estándar Unicode, que cada dispositivo convierte en una imagen.

Precisamente, Unicode es el sistema que permite que un mismo emoji pueda enviarse entre distintos dispositivos y plataformas. Sin embargo, el organismo solo define el código del símbolo y no su apariencia.

¿Por qué un mismo emoji cambia según el celular?

Cada fabricante como Apple, Google, Samsung o Microsoft diseña su propia versión gráfica de los emojis. Por eso, una misma cara sonriente o un gesto de enojo puede verse ligeramente diferente dependiendo del sistema operativo utilizado.

Esas diferencias, que parecen menores, pueden modificar el significado que interpreta quien recibe el mensaje.

Un estudio pone en duda el "lenguaje universal"

Esa conclusión fue respaldada por una investigación publicada en la revista European Public & Social Innovation Review, titulada "Emojis en el ámbito educativo: un análisis comparativo entre plataformas digitales".

El trabajo, elaborado por María Pérez Hernández, Coral Ivy Hunt Gómez y Mario Ferreras Listán, de la Universidad de Sevilla, analizó cómo cambian las interpretaciones de un mismo emoji según el diseño utilizado por distintas plataformas.

Los investigadores compararon 24 emojis faciales como expresiones de alegría, tristeza, enojo, miedo, frustración y sorpresa en sus versiones de Apple, Android, Microsoft y Google, evaluándolos según criterios de estética, expresividad, complejidad y significado.

Los resultados mostraron que los emojis de Apple obtuvieron las mejores valoraciones en claridad y expresividad, mientras que Google registró los puntajes más bajos y una mayor diversidad de interpretaciones entre los participantes.

Un desafío para la educación y la comunicación

El estudio también advierte sobre el uso de emojis en contextos educativos. Según los especialistas, un docente puede enviar un mensaje con una intención determinada, pero el diseño del emoji que recibe una familia o un estudiante en otro dispositivo puede transmitir una emoción diferente, generando malentendidos.

Por ese motivo, los autores recomiendan no asumir que los emojis tienen un significado fijo y sostienen que su utilización debe contemplar las diferencias entre plataformas, especialmente cuando se emplean para transmitir emociones, realizar devoluciones pedagógicas o reforzar mensajes institucionales.

Además, proponen incorporar una alfabetización digital sobre el uso de emojis, para comprender que, aunque parezcan un idioma universal, su interpretación continúa dependiendo del contexto y del dispositivo desde el que se visualizan.

A más de dos décadas de su creación, los emojis se consolidaron como una de las formas de comunicación más utilizadas del mundo. Sin embargo, la evidencia científica demuestra que, lejos de ser un lenguaje completamente universal, aún conservan matices que pueden cambiar de significado según quién los envíe, quién los reciba y desde qué pantalla se observen.