El peronismo pide interpelar a Santiago Bausili por el oro del Banco Central

El proyecto de resolución exige que Bausili informe en detalle las fechas de traslado, las empresas involucradas en el transporte terrestre y aéreo, el lugar exacto de depósito y la cantidad de lingotes de oro y responsables de la evaluación de su calidad. Además, solicita los plazos, beneficios acordados para el país, las responsabilidades de seguridad y los rendimientos proyectados o generados por las colocaciones.

Los senadores firmantes de la iniciativa plantearon, a su vez, que Bausili debe explicar la presunta existencia de embargos y si el Estado argentino o el Banco Central recibieron notificaciones formales sobre intenciones de embargo cautelar o ejecutivo por parte de acreedores extranjeros. “Con sus contradictorias respuestas y la falta de documentación respaldatoria, las sospechas sobre una mala utilización de las reservas en oro y la eventual comisión de delitos se han acrecentado”, agregaron.

Bausili estuvo la semana pasada en el Senado y dio detalles sobre el envío de oro al exterior.

Qué dijo Bausili sobre las reservas de oro del Banco Central

Durante su exposición ante un plenario de comisiones por la nueva Carta Orgánica del BCRA, Bausili comentó que las reservas de oro del país están depositadas en un banco en Suiza y enfatizó que toda la operación fue debidamente documentada. “Se trasladó y se depositó en el BIS de Suiza, que es donde siguen estando”, precisó.

El funcionario añadió que se tomó la decisión de su traslado, porque en 2024 hubo un hecho puntual en el mercado del oro que favorecía el movimiento. En ese momento, resaltó, se abrió la oportunidad de colocar lingotes de una menor calidad y se tomó la decisión de concretar un proceso de reconversión técnica.

“Era óptimo en la administración de las reservas del Banco Central aprovechar esa ventana de oportunidad y a un costo mucho más bajo del histórico convertir esos oros de calidad más baja en cuanto a al análisis en oro de calidad más alta”, sostuvo Bausili al justificar la logística implementada.

Finalmente, el titular de la autoridad monetaria desestimó las versiones críticas y los cuestionamientos planteados en torno al envío internacional de los lingotes. “Lo que pasa es que es atractivo armar una telenovela o una conspiración alrededor de esa historia, pero la historia es muy simple, muy lineal y está toda documentada”, concluyó.

De todos modos, la Auditoría General de la Nación (AGN) desmintió la versión de Bausili, al señalar que no pudo auditar la transferencia de las reservas de oro. "Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterio … no existen a la fecha ni los había al 31/12/2024”, señaló.