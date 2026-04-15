Dos bebés fueron cambiadas al nacer y recién supieron la verdad 40 años después

Semanas después, Gabriela aceptó hacerse un estudio genético con su madre y el resultado confirmó que no eran parientes biológicas. En una llamada cargada de emoción hacia el abogado, Gabriela le expresó: “Ya me enteré de todo. Quiero decirle que me hice un test con mi madre y efectivamente dio negativo. Creo que lo que usted está investigando es verdad ”. A partir de ese momento, la verdad ya no se pudo ocultar más.

El reencuentro definitivo entre las dos familias se dio finalmente en un shopping de Buenos Aires, donde pasaron seis horas charlando y tratando de asimilar lo sucedido. Según relató el abogado, la conexión fue inmediata y “los chicos terminaron jugando. Realmente el encuentro fue muy bueno”. Fue el primer paso para intentar sanar una herida que estuvo abierta, aunque nadie lo supiera, durante cuatro décadas.

Actualmente, la justicia sigue su curso para determinar si el Hospital Italiano cometió un error administrativo o si hubo alguna intención detrás del cambio. Mientras tanto, las dos familias intentan rearmar su historia tras este giro inesperado. Como reflexionó Leguizamón Peña: “Después de cuarenta años, que te planteen una nueva realidad implica toda una estructura familiar que cambia de manera profunda”.