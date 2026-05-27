Asombro por el nacimiento de una bebé de más de seis kilos en Santiago del Estero

Johanna dio a luz a Nazarena en un hospital de La Banda. El embarazo era considerado de riesgo, pero el parto terminó sin complicaciones.
El nacimiento de Nazarena sorprendió al personal médico y rápidamente se volvió noticia en Santiago del Estero, debido a que la bebé nació con un peso de 6,5 kilos, una cifra poco habitual, lo que generó impacto tanto en el Centro de Salud Integral Banda, como en redes sociales.
La madre, Johanna, había atravesado un embarazo considerado “de riesgo” debido al gran tamaño de la bebé, sin embargo, el parto se desarrolló sin mayores complicaciones y tanto ella como la recién nacida permanecían en observación, evolucionando favorablemente.
“Ha sido un parto difícil, riesgoso, pero ha salido bien”, contó la mujer desde la habitación del hospital, en una entrevista difundida por medios locales. También aseguró: “La bebé está perfectamente”.
Nazarena nació con 38 semanas de gestación y es la tercera hija de Johanna. Según relató la madre, sus otros dos hijos también nacieron con pesos superiores al promedio: el primero pesó 3,8 kilos y el segundo, cuatro.
En medicina, los bebés que superan los cuatro kilos al nacer son considerados macrosómicos. Este tipo de embarazos puede implicar mayores riesgos durante el parto, tanto para la madre como para el bebé, especialmente cuando se trata de partos vaginales.
Aunque el caso llamó la atención por el tamaño de la recién nacida, Nazarena no alcanzó el récord nacional. El nacimiento más pesado registrado en Argentina sigue siendo el de Luciano, un bebé nacido en San Nicolás con 7,150 kilos.
En los últimos años también se conocieron otros casos similares en el norte del país. En 2023 nació en Jujuy un bebé de 6,6 kilos y en 2022 otro en Salta con 6,4 kilos.
Mientras tanto, Johanna espera regresar en los próximos días a Colonia Dora junto a Nazarena, donde la esperan sus dos hermanos mayores.
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