Asombro por el nacimiento de una bebé de más de seis kilos en Santiago del Estero

Nazarena nació con 38 semanas de gestación y es la tercera hija de Johanna. Según relató la madre, sus otros dos hijos también nacieron con pesos superiores al promedio: el primero pesó 3,8 kilos y el segundo, cuatro.

En medicina, los bebés que superan los cuatro kilos al nacer son considerados macrosómicos. Este tipo de embarazos puede implicar mayores riesgos durante el parto, tanto para la madre como para el bebé, especialmente cuando se trata de partos vaginales.

Aunque el caso llamó la atención por el tamaño de la recién nacida, Nazarena no alcanzó el récord nacional. El nacimiento más pesado registrado en Argentina sigue siendo el de Luciano, un bebé nacido en San Nicolás con 7,150 kilos.

En los últimos años también se conocieron otros casos similares en el norte del país. En 2023 nació en Jujuy un bebé de 6,6 kilos y en 2022 otro en Salta con 6,4 kilos.

Mientras tanto, Johanna espera regresar en los próximos días a Colonia Dora junto a Nazarena, donde la esperan sus dos hermanos mayores.