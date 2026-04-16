Educación y trabajo: escasean graduados terciarios y crece la brecha laboral en Argentina

A nivel global, la tendencia es consistente: a mayor nivel educativo, mayor tasa de empleo. Países como Noruega, Hungría y Polonia registran tasas de ocupación de entre el 92% y el 98% entre quienes tienen formación terciaria. Argentina, en ese segmento, alcanza el 88%, ubicándose por encima del promedio, aunque lejos de los valores más altos.

La tasa de empleo solamente tuvo una mejora entre los que cuentan con estudios terciarios o universitarios. El secundario completo sigue siendo mayoritario, pero ya no garantiza acceso al empleo. Imagen ilustrativa.

En cuanto a la estructura educativa local, el secundario completo sigue siendo el nivel predominante. Representa el 61,3% entre los jóvenes de 25 a 29 años y el 42,5% entre los adultos de 30 a 64. En los mayores de 65 años, en cambio, predomina el primario completo, con el 41,8%, reflejando cambios históricos en el acceso a la educación.