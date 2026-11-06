El ACA y la FIA becan a 10 escuelas técnicas públicas para participar del Desafío ECO 2026

Para el ACA, acompañar este tipo de iniciativas significa apostar a una generación capaz de imaginar, desarrollar y protagonizar las transformaciones que necesita el sistema de movilidad. La sostenibilidad también se construye a través de la educación, la formación de capacidades y la generación de oportunidades para los talentos de todo el país.

Más oportunidades para las mujeres en la movilidad

En esta edición, el ACA también brindará un impulso especial a Las Recargadas, una escudería integrada por alumnas de escuelas técnicas de la Ciudad de Buenos Aires, con acompañamiento docente.

Este apoyo busca visibilizar el trabajo de las jóvenes y promover una mayor participación de mujeres en las disciplinas técnicas, la innovación tecnológica y el automovilismo, contribuyendo a construir espacios cada vez más diversos e inclusivos.

Junín recibe al Desafío ECO 2026

La edición 2026 se desarrollará del 6 al 8 de noviembre en Junín, provincia de Buenos Aires, con actividades en el Autódromo Eusebio Marcilla. Según lo anunciado por el Gobierno de Junín, se espera la participación de más de 150 instituciones educativas y cerca de 2.000 jóvenes.

Las actividades comenzarán el viernes 6 con la llegada de las delegaciones y las verificaciones técnicas. A las 20 h tendrá lugar la presentación oficial de los vehículos en avenida San Martín y Roque Sáenz Peña. Las pruebas y carreras se realizarán durante el sábado 7 y el domingo 8 en el autódromo, y el encuentro concluirá con la ceremonia de premiación.

Todas las jornadas tendrán entrada libre y gratuita y serán fiscalizadas por la Comisión Deportiva Automovilistica (CDA). Con esta iniciativa, el Automóvil Club Argentino renueva su compromiso histórico con la educación vial, el desarrollo tecnológico y la promoción de una movilidad segura y sostenible.

Apostar por las escuelas técnicas y sus estudiantes es apostar por el futuro: un futuro que se construye con conocimiento, innovación y oportunidades en cada rincón de la Argentina.