El ACA y la FIA becan a 10 escuelas técnicas públicas para participar del Desafío ECO 2026

La iniciativa reafirma el compromiso del Automóvil Club Argentino y de la FIA con las nuevas generaciones, la educación, la sostenibilidad y el desarrollo federal de la movilidad del futuro. El apoyo contempla los kits para construir los autos eléctricos con los que competirán estudiantes de todo el país.
El Automóvil Club Argentino (ACA) acompaña a 10 escuelas técnicas públicas de siete provincias argentinas a través de un programa de becas para participar del Desafío ECO 2026, la competencia nacional que convoca a estudiantes de escuelas técnicas a diseñar, construir y poner en pista sus propios vehículos eléctricos.
La iniciativa forma parte del compromiso del ACA y el apoyo FIA (Sport Funding) con las nuevas generaciones y con la construcción de una movilidad más sostenible, innovadora e inclusiva. A través de este acompañamiento, el Club busca acercar oportunidades de formación y desarrollo a jóvenes de distintos puntos del país, promoviendo el talento, la creatividad y el conocimiento técnico como motores de transformación.
Las becas cubren los kits necesarios para el armado de los vehículos eléctricos, permitiendo que los estudiantes lleven a la práctica los conocimientos adquiridos en las aulas y talleres. Las instituciones beneficiarias pertenecen a Santa Cruz, Chaco, Buenos Aires, Santiago del Estero, Neuquén, Misiones y Formosa, en una propuesta que pone en valor el federalismo y la igualdad de oportunidades para acceder a experiencias educativas vinculadas con las nuevas tecnologías.
Desafío ECO es mucho más que una competencia automovilística: es una experiencia educativa que integra ciencia, tecnología, ingeniería y diseño. A lo largo del proceso, los equipos trabajan junto a sus docentes en el desarrollo de los vehículos, desde la construcción del chasis y la carrocería hasta la incorporación de los componentes eléctricos y la puesta a punto para las pruebas en pista.De esta manera, los jóvenes aplican conocimientos de mecánica, electrónica y diseño, al tiempo que se acercan a conceptos fundamentales para la movilidad del futuro, como la eficiencia energética, la electromovilidad y la innovación tecnológica.
Para el ACA, acompañar este tipo de iniciativas significa apostar a una generación capaz de imaginar, desarrollar y protagonizar las transformaciones que necesita el sistema de movilidad. La sostenibilidad también se construye a través de la educación, la formación de capacidades y la generación de oportunidades para los talentos de todo el país.
En esta edición, el ACA también brindará un impulso especial a Las Recargadas, una escudería integrada por alumnas de escuelas técnicas de la Ciudad de Buenos Aires, con acompañamiento docente.
Este apoyo busca visibilizar el trabajo de las jóvenes y promover una mayor participación de mujeres en las disciplinas técnicas, la innovación tecnológica y el automovilismo, contribuyendo a construir espacios cada vez más diversos e inclusivos.
La edición 2026 se desarrollará del 6 al 8 de noviembre en Junín, provincia de Buenos Aires, con actividades en el Autódromo Eusebio Marcilla. Según lo anunciado por el Gobierno de Junín, se espera la participación de más de 150 instituciones educativas y cerca de 2.000 jóvenes.
Las actividades comenzarán el viernes 6 con la llegada de las delegaciones y las verificaciones técnicas. A las 20 h tendrá lugar la presentación oficial de los vehículos en avenida San Martín y Roque Sáenz Peña. Las pruebas y carreras se realizarán durante el sábado 7 y el domingo 8 en el autódromo, y el encuentro concluirá con la ceremonia de premiación.
Todas las jornadas tendrán entrada libre y gratuita y serán fiscalizadas por la Comisión Deportiva Automovilistica (CDA). Con esta iniciativa, el Automóvil Club Argentino renueva su compromiso histórico con la educación vial, el desarrollo tecnológico y la promoción de una movilidad segura y sostenible.
Apostar por las escuelas técnicas y sus estudiantes es apostar por el futuro: un futuro que se construye con conocimiento, innovación y oportunidades en cada rincón de la Argentina.