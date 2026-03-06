El Colegio Público de la Abogacía de Capital reclama la libertad de Germán Giuliani, detenido ilegalmente en Venezuela

El presidente de la entidad, Ricardo Gil Lavedra envío notas al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas y al cónsul italiano en la ciudad de Buenos Aires, Carmelo Barbera. Giuliani está detenido ilegalmente desde el 21 de mayo del 2025.
El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, reiteró este viernes la preocupación por la situación de su matriculado Germán Giuliani, quien se encuentra detenido ilegalmente en Venezuela desde el 21 de mayo último, sin que se hayan garantizado las mínimas condiciones de debido proceso ni el acceso a una defensa efectiva conforme a los estándares del derecho internacional.
Gil Lavedra envío hoy sendas notas al embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas y al cónsul italiano en la ciudad de Buenos Aires, Carmelo Barbera. En el primero de los casos, a raíz de que se reanudaron las relaciones diplomáticas entre ese país y Venezuela; mientras que, en el segundo, apeló a su intervención, dado que Italia representa a la República Argentina ante el gobierno venezolano.
La entidad solicitò que se arbitren todas las medidas necesarias para continuar e intensificar las acciones diplomáticas y consulares orientadas a asegurar la libertad y el retorno seguro a la Argentina de Giuliani.
Finalmente, Gil Lavedra también le solicitó la mediación y colaboración a las autoridades de la International Bar Association (IBA), entidad que agrupa a más de 170 colegios de abogados, a nivel global.
Cabe destacar que estas acciones y otras previas, fueron especialmente impulsadas por el jurista Pedro Pusineri, especializado en derecho internacional a las víctimas de persecuciòn política.
