Con la peor crisis en 20 años, empieza la Fiesta de la Vendimia en Mendoza

El pronóstico del tiempo no acompaña a la celebración central, prevista para este sábado en el teatro griego Frank Romero Day, en un contexto en el que tampoco la campaña vitivinícola 2026 inspira, por decirlo de alguna manera, un clima festivo.

El sector se encuentra atravesado por una merma productiva importante y una profunda tensión en la cadena de valor que amenaza la supervivencia del eslabón primario.

Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), hasta fines de febrero se registraba una caída interanual del 26% en el volumen de cosecha, superando los 800 mil quintales de diferencia respecto al mismo período de 2025.

Por su parte, los estudios metodológicos de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI) proyectaron una disminución general del 17% en la cosecha de este año.

La cepa insignia del país, el malbec, sentirá el impacto, con una retracción del 30%, mientras que el conjunto de uvas tintas caerá un 27%.

La vicepresidenta Victoria Villarruel arribó a Mendoza para participar de las principales actividades oficiales. En la agenda de la titular del Senado, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, está prevista su presencia en el tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), al que también concurrirá el gobernador mendocino Alfredo Cornejo.

image

Un tercio de las bodegas inscriptas

La actividad industrial en Mendoza también está afectada: solo el 33% de las bodegas inscriptas comenzó sus tareas de elaboración.

En San Juan, los viñateros advierten que muchas plantas procesadoras no abrirán sus puertas ante la falta de liquidez para cubrir los gastos de vinificación o anticipar los pagos correspondientes a la cosecha. Sin embargo, la rentabilidad de los productores es el verdadero núcleo del conflicto de la Vendimia 2026.

El ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, los instó públicamente a defender el valor de la uva, con el argumento de que un bajo stock vínico acumulado, dado que las perspectivas de crecimiento en la exportación de vinos y mosto deberían traccionar los precios hacia arriba.

En ese sentido, en enero último, las exportaciones totales de vino aumentaron un 17,9% interanual, impulsadas fundamentalmente por un fenomenal salto del 59,1% en la venta de vinos a granel, a lo que se sumó un alza del 37,7% en mosto concentrado.

Acto central

En el medio de estos avatares y de la incómoda situación institucional que plantea en la provincia la asistencia del presidente y del vicepresidente, cuya relación se halla cortada, las lluvias podrían intensificarse justamente a la hora del espectáculo principal, lo cual obliga al Gobierno provincial y a Defensa Civil a evaluar posibles escenarios.

Mientras se esperan definiciones, la fiesta continúa con actividades en distintos puntos de la provincia, ya que, más allá de la situación productiva, funciona como una gran celebración popular que se extiende por todos los departamentos mendocinos, cada uno con sus propios festejos.

Uno de los eventos más convocantes de los últimos días fue el Festival de la Cosecha, que reunió a cerca de 10.000 personas.

Allí se presentó la banda Las Pelotas junto a la Orquesta Sinfónica de Mendoza en un espectáculo que combinó rock y música clásica y contó con la presencia de autoridades provinciales.

También hubo celebraciones en la ciudad, como el festejo en la calle Arístides, una de las arterias gastronómicas más importantes de Mendoza.