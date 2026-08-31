La Iglesia advirtió sobre el endeudamiento de las familias

Además, Colombo distinguió entre distintos tipos de endeudamiento: “Hay deudas que son claramente leoninas al momento de contraerlas y otras que son a gotas, que uno se va quedando de una manera rápida en una situación muy desventajosa para poder satisfacer”.

El diagnóstico eclesial llega en un momento de deterioro acelerado de la capacidad de pago de los hogares. Según el informe del CEPA con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Central de Deudores (CENDEU), la mora bancaria familiar trepó al 12,8% en junio de 2026, mientras que en billeteras virtuales alcanzó el 30,1%, superando el pico del 27,1% registrado durante la pandemia en mayo de 2020.

En total, 5,91 millones de personas se encuentran en situación irregular dentro de un universo de 20,96 millones de deudores.

Colombo fue categórico al rechazar la inacción ante este escenario. “Lo que no se puede es tener una mirada superficial, ni menos decir: ‘No nos interesa o que se arreglen’”, sostuvo.

La mayor parte del Gobierno rechazó las críticas por el incremento de la morosidad. El propio Presidente afirmó que “es un problema entre privados” y completó, en relación a los endeudados morosos, que ascienden a 5,8 millones de argentinos en junio, según el Banco Central. Unos 3 millones se consideran deudores irrecuperables.

El cuadro se completa en su gravedad cuando se observa el sector etario de 18 a 25 años, que vio crecer su tasa de mora del 24,7% al 40,8%, impulsado por el uso de billeteras digitales y menores ingresos. “Nadie les puso una pistola en la cabeza”, agregó Javier Milei.

El mandatario también acusó a la oposición y los medios de comunicación de instalar la preocupación de manera “repugnante” para, a su entender, buscar “dividir a la sociedad”.