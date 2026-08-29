Encontraron sana a la adolescente de 15 años que era buscada en Merlo

La información sobre su hallazgo fue confirmada por sus familiares en las últimas horas. Según indicaron, la joven se encuentra sana, aunque no trascendieron detalles sobre el lugar donde fue localizada ni sobre las circunstancias que rodearon su ausencia.

El caso había generado preocupación entre sus familiares y allegados, que habían difundido su búsqueda para obtener información que permitiera encontrarla. La investigación había quedado en manos de las autoridades correspondientes mientras se intentaba reconstruir sus últimos movimientos.

Con la aparición de la adolescente en buen estado de salud, la búsqueda quedó concluida. Ahora resta establecer qué ocurrió durante el período en el que permaneció ausente y determinar las circunstancias que llevaron a que su familia denunciara su desaparición.