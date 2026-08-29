Encontraron sana a la adolescente de 15 años que era buscada en Merlo

La joven había sido vista por última vez el viernes 28 de agosto y su familia había realizado una denuncia por averiguación de paradero.
La adolescente A.D.C., de 15 años, fue encontrada sana luego de permanecer desaparecida desde el viernes 28 de agosto en la localidad bonaerense de Merlo. La familia confirmó que la joven fue localizada en las últimas horas, por lo que se dio por finalizada la búsqueda.
Los familiares habían realizado una denuncia por averiguación de paradero y difundido un pedido de ayuda a través de las redes sociales para intentar establecer dónde se encontraba. Según habían informado, la adolescente ya no estaba en su casa cerca de las 13.30 del viernes.
Durante la búsqueda, sus allegados señalaron que la joven no llevaba teléfono celular al momento de ausentarse. El último dato que habían podido obtener correspondía al uso de su tarjeta SUBE, que habría sido utilizada a las 20.22 en una unidad de la línea 64.
La denuncia fue radicada ese mismo viernes en el destacamento policial de Pompeya, alrededor de las 18.30. A partir de ese momento se activaron las medidas destinadas a establecer el paradero de la adolescente y determinar las circunstancias de su desaparición.
La información sobre su hallazgo fue confirmada por sus familiares en las últimas horas. Según indicaron, la joven se encuentra sana, aunque no trascendieron detalles sobre el lugar donde fue localizada ni sobre las circunstancias que rodearon su ausencia.
El caso había generado preocupación entre sus familiares y allegados, que habían difundido su búsqueda para obtener información que permitiera encontrarla. La investigación había quedado en manos de las autoridades correspondientes mientras se intentaba reconstruir sus últimos movimientos.
Con la aparición de la adolescente en buen estado de salud, la búsqueda quedó concluida. Ahora resta establecer qué ocurrió durante el período en el que permaneció ausente y determinar las circunstancias que llevaron a que su familia denunciara su desaparición.