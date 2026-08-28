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Bono de ANSES: qué jubilados podrían dejar de cobrar los $70.000

A partir de septiembre y con las actualización de los haberes previsionales, algunos beneficiarios podrían quedarse con el ingreso extraordinario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la actualización que recibirán los jubilados y pensionados en septiembre de 2026, con un incremento del 2,11% sobre las prestaciones previsionales. Este aumento puede generar que algunos beneficiaros dejen de cobrar el bono de $70.000.

En este contexto, en caso de que continúe el bono extraordinario de $70.000 para quienes cumplen con los requisitos establecidos, algunos beneficiarios podrían dejar de obtener este cobro extra o recibir un monto menor, por lo que el ingreso final sería diferente al de los meses anteriores.

La jubilación mínima tendrá en septiembre un aumento del 2,11%, porcentaje que surge de la inflación de julio informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y pasará de $419.775,93 en agosto a $428.591,22. Esto representa una suba de $8.815,29 en el haber básico.

Siempre que se confirme la continuidad del bono, quienes perciban la jubilación mínima podrían recibir el haber actualizado más el refuerzo de $70.000, por lo que el monto bruto llegaría a $498.591,22.

Para los jubilados cuyos haberes superen el mínimo, el esquema podría contemplar un bono proporcional, como ocurrió en otras oportunidades.

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El bono disminuiría a medida que aumente el haber previsional, por lo que quienes cobren por encima de determinado límite recibirían menos de $70.000 y, al superar el tope establecido, podrían dejar de contar con él.

El bono a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y titulares de pensiones graciables otorgadas por el Estado nacional.

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