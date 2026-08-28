Bono de ANSES: qué jubilados podrían dejar de cobrar los $70.000

Siempre que se confirme la continuidad del bono, quienes perciban la jubilación mínima podrían recibir el haber actualizado más el refuerzo de $70.000, por lo que el monto bruto llegaría a $498.591,22.

Para los jubilados cuyos haberes superen el mínimo, el esquema podría contemplar un bono proporcional, como ocurrió en otras oportunidades.

El bono disminuiría a medida que aumente el haber previsional, por lo que quienes cobren por encima de determinado límite recibirían menos de $70.000 y, al superar el tope establecido, podrían dejar de contar con él.

El bono a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y titulares de pensiones graciables otorgadas por el Estado nacional.