Dónde está la papelera de WhatsApp y cómo vaciarla para tener más espacio en el celular

Dentro de esta sección también hay herramientas para encontrar contenido rápidamente. El ícono de búsqueda permite localizar chats o canales, mientras que el filtro de tres líneas permite ordenar los archivos por más reciente, más antiguo o mayor tamaño. Al seleccionar un elemento es posible ampliarlo, destacarlo o consultar de qué conversación proviene y cuándo fue enviado.

WhatsApp también ofrece categorías específicas para facilitar la limpieza. “De más de 5 MB” reúne los archivos más pesados, mientras que “Reenviados muchas veces” identifica aquellos contenidos que circularon repetidamente entre diferentes conversaciones. También se puede administrar el contenido de los canales desde “Canales” y luego “Detalles del almacenamiento”.

Al eliminar un archivo desde “Administrar almacenamiento”, este desaparece de la memoria del teléfono, aunque puede continuar visible dentro del chat y volver a descargarse si todavía está disponible. La eliminación afecta únicamente al dispositivo del usuario, por lo que los demás participantes de la conversación conservan el contenido.

Para borrar varios archivos al mismo tiempo, se puede mantener presionado uno de ellos y seleccionar otros elementos o utilizar la opción “Seleccionar todos”. También existe la posibilidad de eliminar las copias duplicadas de un mismo archivo para recuperar espacio adicional.

Otra alternativa es borrar la caché de WhatsApp desde la configuración del teléfono. En la sección de aplicaciones hay que seleccionar WhatsApp, ingresar en “Almacenamiento” y elegir “Borrar caché”. Estos archivos no se eliminan de manera definitiva, ya que pueden volver a descargarse cuando la aplicación los necesite.

Por último, WhatsApp permite realizar una limpieza más amplia desde cada conversación. Al ingresar al menú de opciones, seleccionar “Más” y luego “Vaciar chat”, aparece la posibilidad de borrar el contenido multimedia, incluidos videos y GIF, fotos, stickers, documentos o audios. También se puede vaciar todo el contenido del chat, incluidos enlaces y mensajes, sin eliminar la conversación ni abandonar un grupo. El chat continuará apareciendo en la pestaña principal hasta que sea eliminado manualmente.