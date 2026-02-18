Redes sociales: influencer conmueve a millones al compartir video despedida de su perra

El creador de contenido Steven Anderson compartió en TikTok el último adiós a su pitbull y generó una masiva reacción en redes sociales.
El influencer Steven Anderson (@steven_anderson03) conmovió a millones de usuarios al publicar un video en el que se despide de su perra pitbull, "Bella", antes de someterla a la eutanasia. El clip, difundido inicialmente en TikTok y replicado luego en otras plataformas como Instagram, superó las 11 millones de vistas en pocas horas.
En las imágenes se observa a Anderson abrazando y besando a su mascota en lo que describió como su último momento juntos. El registro audiovisual expone la despedida en un clima de profunda emoción y evidencia el vínculo afectivo que mantenía con el animal.
La publicación generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron mensajes de apoyo y empatía ante la decisión. La secuencia fue ampliamente compartida y comentada, transformándose en uno de los contenidos más virales vinculados a historias personales de despedida de mascotas en los últimos días llegando a más de 12 millones de reproducciones.
El caso volvió a poner en el centro de la conversación el impacto emocional que implica la eutanasia en animales de compañía y el rol de las redes sociales como espacio para compartir experiencias íntimas. El video de Anderson se convirtió en un testimonio público de duelo que logró conectar con una audiencia masiva.