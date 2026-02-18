Redes sociales: influencer conmueve a millones al compartir video despedida de su perra

En las imágenes se observa a Anderson abrazando y besando a su mascota en lo que describió como su último momento juntos. El registro audiovisual expone la despedida en un clima de profunda emoción y evidencia el vínculo afectivo que mantenía con el animal.

La publicación generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron mensajes de apoyo y empatía ante la decisión. La secuencia fue ampliamente compartida y comentada, transformándose en uno de los contenidos más virales vinculados a historias personales de despedida de mascotas en los últimos días llegando a más de 12 millones de reproducciones.

El caso volvió a poner en el centro de la conversación el impacto emocional que implica la eutanasia en animales de compañía y el rol de las redes sociales como espacio para compartir experiencias íntimas. El video de Anderson se convirtió en un testimonio público de duelo que logró conectar con una audiencia masiva.